Четырем псковичам присвоили судейские категории по киберспорту

Процедура присвоения официальных судейских категорий по киберспорту состоялась в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Цифровой спорт Псковской области».
«Наши киберспортивные таланты вышли на новый уровень! Состоялась процедура присвоения официальных судейских категорий участникам кибердвижения Псковского района», - говорится в сообщении.
Получившие квалификационные категории судьи имеют официальный статус и вправе организовывать и судить официальные соревнования различных уровней: от региональных турниров до всероссийских чемпионатов.
Третью судейскую категорию по компьютерному спорту присвоили:
Судьи третьей категории приглашаются судить крупные международные и всероссийские мероприятия.
«Так держать, ребята! Будущие успехи зависят именно от вас, ведь настоящий спорт начинается с четкой организации и строгого соблюдения правил. Пусть ваши знания принесут победу многим талантливым игрокам! Ждем ваших комментариев и впечатлений здесь!» - добавили в Telegram-канале.