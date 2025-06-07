Спорт

Четырем псковичам присвоили судейские категории по киберспорту

Процедура присвоения официальных судейских категорий по киберспорту состоялась в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Цифровой спорт Псковской области».

«Наши киберспортивные таланты вышли на новый уровень! Состоялась процедура присвоения официальных судейских категорий участникам кибердвижения Псковского района», - говорится в сообщении.

Получившие квалификационные категории судьи имеют официальный статус и вправе организовывать и судить официальные соревнования различных уровней: от региональных турниров до всероссийских чемпионатов.

Третью судейскую категорию по компьютерному спорту присвоили:

Максиму Мурылеву;

Елисею Тенгель;

Анне Михайловой;

Анне Демидовой.

Судьи третьей категории приглашаются судить крупные международные и всероссийские мероприятия.

«Так держать, ребята! Будущие успехи зависят именно от вас, ведь настоящий спорт начинается с четкой организации и строгого соблюдения правил. Пусть ваши знания принесут победу многим талантливым игрокам! Ждем ваших комментариев и впечатлений здесь!» - добавили в Telegram-канале.