Спорт

Семейный чемпионат по боулингу пройдет в Пскове в честь Дня России

12 июня в городе Пскове состоится первый семейный чемпионат по боулингу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи».

Заявки подали 25 семей города Пскова – это многодетные и молодые семьи, а также семьи участники СВО.

С приветственным словом выступит уполномоченный по правим ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

В рамка чемпионата будут выбраны три призовых места и лучших игрок, победители будут награждены памятными медалями, кубками и подарками.

Чемпионат состоится 12 июня в 18:30 по адресу: город Псков, Рижский проспект, 16 («Лидер»).