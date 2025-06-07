Спорт

Фотофакт: К открытию XXI Псковской парусной регаты готовятся на Псковском озере

Подготовка к церемонии открытия XXI Псковской парусной регаты проходит в деревне Кривск Печорского муниципального округа 12 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей зрители мероприятия.

Фотографии: Александр Елисеев

Уже сегодня в 12:00 состоится торжественная церемония открытия XXI Псковской парусной регаты. Соревнования будут проходить до 16 июня на Псковском озере.

В четырёхдневных гонках примут участие около 130 яхтсменов со всей страны — из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Воронежа, Находки и Владивостока — в 11 классах яхт.