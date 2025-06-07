Спорт

Организаторы «Вики-феста» презентовали схему площадки мероприятия

Стала известна схема расположения локаций четвёртого ежегодного фестиваля «Вики-фест», который пройдёт в Пскове завтра, 14 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

На фестивале планируется работа нескольких спортивных площадок — джампинга, акробатического кольца и пилонного спорта, а также площадок с танцевальными и другими коллективами, ярмарки мастеров, выставки автомобилей.

Также на фестивали будут раздавать мороженое и вручать подарки от партнеров мероприятия.

Напомним, «Вики-фест» стартует 14 июня в 11.00 в парке Строителей в Пскове.

Фестиваль организован представителем Федерации джампинг-фитнеса России и автономной некоммерческой организации «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вики спорт»» при участии школы танцев Dance Family города Пскова. Генеральный партнер мероприятия — «Чери Центр» на Ижорского, 36 – официальный дилер бренда «Чери автомобили Рус».

«Вики-фест» пройдет в Пскове в четвертый раз.

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