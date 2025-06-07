Спорт

Более 200 спортсменов приняли участие в забеге ко Дню рождения «5 вёрст Псков»

В праздничном старте «5 вёрст Псков» приняло участие 205 финишеров, из которых 39 оказались гостями из парков Москвы, Солнечногорска, Красногорска, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Воронежа, Ростова, Тамбова и Тулы, сообщили в группе «5 вёрст Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «5 вёрст Псков» / «ВКонтакте»

В наш День Рождения движения, 14 июня, 17 участников сделали присоединились к движению и впервые вышли на старт, а 21 участник установили новые личные рекорды.

Друг псковского спортивного движения, Александр Лугинский, лидер группы «Попытка Невозможного», сделал для «5 вёрст» творческий подарок — написал песню.

«Друзья, всем спасибо! Мы вместе делаем нашу жизнь более светлой и интересной!» — заключили организаторы.