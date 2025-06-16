В Великих Луках открылась выставка, посвященная 55-летию ВЛГАФК

17 июня в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края открылась новая выставка «Виват Академия», посвященная 55-летию Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
19 июня Великолукская государственная академия физической культуры и спорта отмечает юбилей. Именно в этот день, 55 лет назад, приказом комитета по физической культуре и спорту при Совете министров РСФС от 19 июня 1970 года №257 и в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 10 июня 1970 года №371 в городе Великие Луки был создан Великолукскии филиал Государственного ордена Ленина и ордена Красного Знамени института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.
Сегодня в структуре вуза три факультета, 11 кафедр, научно-исследовательский институт проблем спорта и оздоровительной
физической культуры, учебно-спортивный комплекс, центр дополнительного образования, стадион, лыжная база, Музей спорта и олимпийского движения Псковского края, библиотека, отдел практики, студенческие структуры, волонтерский отряд, студенческий отряд охраны правопорядка, студенческий спортивный клуб, патриотический клуб «Я горжусь», культурно-досуговые и спортивные коллективы.
Гордость вуза - его выпускники и сотрудники, среди которых 19 олимпийцев, победителей, призёров и участников Олимпийских игр, а также многие другие прославленные спортсмены, тренеры, ученые, педагоги, руководители, организаторы физкультурно-спортивной работы.
Выставка состоит из нескольких разделов: «Виват руководители», «Виват преподаватели», «Виват студенты», «Виват выпускники» и «Виват академия». Экспозиция отражает основные этапы развития вуза: «Филиал», «Институт», «Академия», а также динамику развития образовательного учреждения.
Отдельный стенд посвящен важнейшим датам и событиям в истории ВЛГАФК за 55 лет (1970-2025 гг.).
На выставке представлены:
Общее количество экспонатов - более 260.
В создании выставки приняли участие представители профессорско-преподавательского состава Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, студенты и выпускники вуза.