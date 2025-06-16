Спорт

В Великих Луках открылась выставка, посвященная 55-летию ВЛГАФК

17 июня в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края открылась новая выставка «Виват Академия», посвященная 55-летию Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

19 июня Великолукская государственная академия физической культуры и спорта отмечает юбилей. Именно в этот день, 55 лет назад, приказом комитета по физической культуре и спорту при Совете министров РСФС от 19 июня 1970 года №257 и в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 10 июня 1970 года №371 в городе Великие Луки был создан Великолукскии филиал Государственного ордена Ленина и ордена Красного Знамени института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

Сегодня в структуре вуза три факультета, 11 кафедр, научно-исследовательский институт проблем спорта и оздоровительной

физической культуры, учебно-спортивный комплекс, центр дополнительного образования, стадион, лыжная база, Музей спорта и олимпийского движения Псковского края, библиотека, отдел практики, студенческие структуры, волонтерский отряд, студенческий отряд охраны правопорядка, студенческий спортивный клуб, патриотический клуб «Я горжусь», культурно-досуговые и спортивные коллективы.

Гордость вуза - его выпускники и сотрудники, среди которых 19 олимпийцев, победителей, призёров и участников Олимпийских игр, а также многие другие прославленные спортсмены, тренеры, ученые, педагоги, руководители, организаторы физкультурно-спортивной работы.

Выставка состоит из нескольких разделов: «Виват руководители», «Виват преподаватели», «Виват студенты», «Виват выпускники» и «Виват академия». Экспозиция отражает основные этапы развития вуза: «Филиал», «Институт», «Академия», а также динамику развития образовательного учреждения.

Отдельный стенд посвящен важнейшим датам и событиям в истории ВЛГАФК за 55 лет (1970-2025 гг.).

На выставке представлены:

документы по организации учебного процесса;

кубки и медали с всероссийских и международных соревнований, дипломы, сертификаты, грамоты;

медали, памятные и почетные знаки, другие награды;

предметы спортивной экипировки;

личный спортивный инвентарь;

наградные ленты; вымпелы; значки; памятные сувениры;

документы из личных архивов и архива музея (фотографии, удостоверения, программки соревнований, личные дневники и книги спортсменов и др.);

награды и поздравления вузу в связи с важными достижениями, событиями и юбилеями;

юбилейные буклеты, брошюры, вымпелы, научные журналы, медали, значки и другие памятные экспонаты, принадлежащие руководителям, преподавателям, студентам и выпускникам вуза

Общее количество экспонатов - более 260.

В создании выставки приняли участие представители профессорско-преподавательского состава Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, студенты и выпускники вуза.