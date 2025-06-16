Спорт

Псковские боксеры примут участие в чемпионате СЗФО в Гатчине

Чемпионат Северо-Западного федерального округа России по боксу среди мужчин и женщин, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в городе Гатчина Ленинградской области с 17 по 20 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации бокса России по СЗФО, к соревнованиям присоединятся и псковские спортсмены.

В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Калининградской, Псковской областей, республик Карелия и Коми, а также из Ненецкого автономного округа.

В рамках чемпионата СЗФО пройдет также и судейский семинар с целью повышения уровня квалификации судей. Тема семинара: правила вида спорта «бокс».

Отборочные бои назначили на 17 июня. Торжественное открытие турнира состоится 18 июня. Полуфинал — 19 июня, финал — 20 июня. Место проведения — физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена».

«С каждым годом уровень спортсменов растет, и мы все с вами понимаем, что конкуренция очень большая! Отмечу, что каждый регион индивидуально подготавливался к чемпионату, что говорит о весьма конкурентных и спорных поединках на соревнованиях! Пожелаем удачи каждому спортсмену, пусть победит сильнейший!» - отметили в федерации.