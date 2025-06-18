Спорт

Теннисные столы Школе адаптивного спорта Псковской области передал Юрий Сорокин

Теннисные столы Школе адаптивного спорта Псковской области передал руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Видео и фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«Сегодня передал теннисные столы в Школу адаптивного спорта Псковской области. Оборудование передано по итогам встречи с руководителями ассоциации ветеранов СВО — Дмитрием Ющенко и Камилем Ижболдиным, которая прошла ранее. Именно тогда было принято решение поддержать школу, работа которой имеет огромное значение для реабилитации военнослужащих и возвращения их к активной жизни», - сообщил Юрий Сорокин.

Он выразил благодарность руководителям Ассоциации ветеранов СВО за их самоотверженный труд

«Спасибо Дмитрию и Камилю за самоотверженный труд. Вы делаете большую и важную работу. Пусть ваши усилия приносят результат, а участники школы находят здесь не только восстановление, но и вдохновение. Сил, здоровья и бодрости духа!» - добавил Юрий Сорокин.