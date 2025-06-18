Спорт

Чемпионат области по маунтинбайку пройдет в Печорском округе в конце июня

Первый этап чемпионата Псковской области по велосипедному спорту — маунтинбайк пройдет в Печорском округе в деревне Рогово в парке активного отдыха «Мальская долина» 28 июня, сообщили в группе «Веломарафон вокруг Мальской долины» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проводятся на лесных тропах и бездорожье. Трасса полумарафона составляет 30 километров, набор высоты — 435 метров. Общее время гонки в зачет составит не более 5 часов.

К участию в соревнованиях допускаются велосипедисты, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача, подавшие заявку.

Соревнования проводятся в личном зачете по следующим возрастным группам:

Женщины 2007 года рождения и старше — дистанция 30 км;

Мужчины 1991-2007 года рождения — дистанция 30 км;

Мужчины 1976-1990 года рождения — дистанция 30 км;

Мужчины 1975 года рождения и старше — дистанция 30 км.

Зарегистрироваться на соревнования можно по ссылке.