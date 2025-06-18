Чемпионат области по маунтинбайку пройдет в Печорском округе в конце июня

Первый этап чемпионата Псковской области по велосипедному спорту — маунтинбайк пройдет в Печорском округе в деревне Рогово в парке активного отдыха «Мальская долина» 28 июня, сообщили в группе «Веломарафон вокруг Мальской долины» в соцсети «ВКонтакте».
Соревнования проводятся на лесных тропах и бездорожье. Трасса полумарафона составляет 30 километров, набор высоты — 435 метров. Общее время гонки в зачет составит не более 5 часов.
К участию в соревнованиях допускаются велосипедисты, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача, подавшие заявку.
Соревнования проводятся в личном зачете по следующим возрастным группам:
Зарегистрироваться на соревнования можно по ссылке.