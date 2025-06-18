Спорт

Интерактивные площадки будут работать на Псковском велопараде

21 июня пройдёт Псковский велопарад. Перед стартом участников ждёт насыщенная программа. Они смогут не только подготовиться к велопробегу, но и весело провести время, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

Управление ГАИ предоставит полицейскую машину и проведёт инструктаж по правилам дорожного движения. Студия Jumping fitness studio предложит попробовать джампинг на мини-батутах и узнать больше о данном виде фитнеса.

Фитнес-клуб XPRESS организует массовую зарядку и конкурсы с подарками и скидками. Клуб виртуальной реальности Portal VR предложит погрузиться в мир игр, а Молодёжный центр Пскова подготовил площадку с вопросами о велосипедах и спорте, а также активные игры и раскраски для детей.

На площадке «Велообеспечение» можно будет обслужить велосипед: накачать покрышки и проверить состояние колёс и деталей. Также до старта велоколонны запланированы концертная и танцевальная программы, еще на соревнования придет ростовая кукла - псковский Барсик.

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Отметим, регистрация участников на мероприятие пройдёт с 11:00 до 12:50, а старт движения велоколонны запланирован на 13:25.

Напомним, в связи с проведением в городе Пскове велопарада вводится приостановка движения на время проезда участников мероприятия в период с 13.25 до 14.25 21 июня.