Александр Козловский поздравил ВЛГАФК с 55-летием

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил ректора ВЛГАФК Вячеслава Шляхтова, преподавателей, студентов, выпускников и всех, кто связан с Великолукской государственной академией физической культуры и спорта, с 55-летием вуза. Поздравление он разместил в своем Telegram-канале.
Фотографии: Александр Козловский / Telegram
Он отметил, что поддержка спорта, спортивного образования и молодежных инициатив — важное направление работы «Единой России».
«Мы ценим тех, кто развивает спорт на местах и прививает молодому поколению любовь к здоровому образу жизни. С праздником, ВЛГАФК! Уверен, впереди — новые победы, яркие имена и большое спортивное будущее!» - заключил Александр Козловский.
Депутат передал команде ВЛГАФК поздравления председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олега Матыцина с юбилеем вуза. Он высоко оценил вклад академии в развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации.