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Спорт

Александр Козловский поздравил ВЛГАФК с 55-летием

20.06.2025 10:25|ПсковКомментариев: 0

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил ректора ВЛГАФК Вячеслава Шляхтова, преподавателей, студентов, выпускников и всех, кто связан с Великолукской государственной академией физической культуры и спорта, с 55-летием вуза. Поздравление он разместил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

«Этот юбилей — не просто круглая дата. За ней — десятки поколений студентов, сотни спортивных побед и тысячи жизней, в которых спорт стал делом всей жизни. Академия по праву считается кузницей спортивных кадров: сюда приезжают учиться со всей Псковской области и из других регионов страны. Здесь сильны традиции, уважают труд тренера и наставника, ценят характер и веру в победу. Благодарю преподавателей и сотрудников академии. Они не просто передают знания — они формируют личность, закаляют волю, вдохновляют молодежь. Благодаря им рождаются чемпионы, укрепляется здоровье нации, растёт престиж российского спорта. Отдельное спасибо команде, которая создала и развивает Музей спорта и олимпийского движения Псковского края. Он стал живой памятью о выдающихся спортсменах и тренерах, местом, где спортивная история встречается с будущим», - сказал Александр Козловский. 

Он отметил, что поддержка спорта, спортивного образования и молодежных инициатив — важное направление работы «Единой России».

 

«Мы ценим тех, кто развивает спорт на местах и прививает молодому поколению любовь к здоровому образу жизни. С праздником, ВЛГАФК! Уверен, впереди  — новые победы, яркие имена и большое спортивное будущее!» - заключил Александр Козловский.

Депутат передал команде ВЛГАФК поздравления председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олега Матыцина с юбилеем вуза. Он высоко оценил вклад академии в развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации. 

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
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