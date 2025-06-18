В Музее спорта и олимпийского движения Псковского края в Великих Луках открылась выставка «Виват академия!». Экспозиция посвящена 55-летию с момента создания Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Торжественное открытие обновленного пространства состоялось 17 июня, на мероприятии присутствовали руководство вуза, представители профессорско-преподавательского состава, студенты и выпускники, которые принимали непосредственное участие в создании уникальной коллекции. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.
19 июня Великолукская государственная академия физической культуры и спорта отметит юбилей. Именно в этот день, 55 лет назад, приказом комитета по физической культуре и спорту при Совете министров РСФСР от 19 июня 1970 года №257 и в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 10 июня 1970 года №371 в городе Великие Луки был создан Великолукский филиал Государственного ордена Ленина и ордена Красного Знамени института физической культуры им П. Ф. Лесгафта.
Сегодня в структуре вуза 3 факультета, 11 кафедр, научно-исследовательский институт проблем спорта и оздоровительной физической культуры, учебно-спортивный комплекс, центр дополнительного образования, стадион, лыжная база, музей спорта и олимпийского движения Псковского края, библиотека, отдел практики, студенческие структуры, волонтерский отряд, студенческий отряд охраны правопорядка, студенческий спортивный клуб, патриотический клуб «Я горжусь», культурно-досуговые и спортивные коллективы.
Экспозиция посвящена достижениям профессорско-преподавательского состава, студентов и выпускников за всю историю существования вуза. Она отражает основные этапы развития образовательного учреждения: «Филиал», «Институт», «Академия», а также динамику его развития. Отдельный стенд посвящен важнейшим датам и событиям в истории ВЛГАФК за 55 лет (1970-2025 гг.)
Вячеслав Шляхтов поблагодарил всех, кто принял участие в организации экспозиции, в том числе сотрудников Музея спорта и олимпийского движения Псковского края и дарителей. Отдельно он обратился к присутствующим на мероприятии выпускникам, которые в числе первых окончили вуз в 1970-е годы: «Очень почетно, что вы учились у нас и своими достижениями приносили и продолжаете приносить славу нашему образовательному учреждению, вносите вклад в его развитие. Благодарю, что по окончанию учёбы вы связали свою судьбу с нашим вузом, вы одни из немногих людей, которые прошли весь путь вместе с ним, многое помните, многое знаете».
Вячеслав Шляхтов подчеркнул, что открытие выставки - это самый настоящий праздник, и выразил уверенность, что представленные экспонаты будут интересны не только выпускникам и студентам, но и всем жителям и гостям города Великие Луки.
На торжественном мероприятии собрались те, кто своим каждодневным трудом продолжает приумножать успехи ВЛГАФК, в том числе преподаватели со стажем, которые на протяжении десятилетий дают необходимый набор знаний, прививают навыки и умения, формируют мировоззрение будущих специалистов. Один из них - заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, старший преподаватель кафедры теории методики лёгкой атлетики, выпускник вуза 1976 года Валерий Ершов. Он отметил, что вся его жизнь и заслуги связаны с учреждением, и передал на выставку медали «Заслуженный работник физической культуры» и «Великие Луки - город воинской славы», а также значок «Отличник физической культуры и спорта».
Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, доцент кафедры теории и методики физической культуры, педагогики и психологии, выпускник 1975 года Валерий Копаев поделился некоторыми фактами из своей биографии, которая тоже нераздельно связана с вузом. Он был свидетелем стадий его становления от филиала до академии, сам прошел путь от преподавателя до заведующего кафедрой.
Со словами благодарности выступила одна из его учениц - Нелли Синютина, мастер спорта международного класса, победитель и призер чемпионатов и первенств России и Европы по стрельбе из лука, выпускница ВЛГАФК 2005 года.
Немаловажный вклад вносят и студенты, их достижения в учебной, научной, спортивной, культурно-творческой и общественной жизни также представлены на выставке.
Общее количество экспонатов выставки превысило 260 единиц. В музее представлены документы по организации учебного процесса, кубки и медали с всероссийских и международных соревнований, дипломы, сертификаты, грамоты, памятные и почетные знаки, предметы спортивной экипировки, личный спортивный инвентарь, наградные ленты, вымпелы, значки, памятные сувениры, документы из личных архивов и архива музея (фотографии, удостоверения, программки соревнований, личные дневники и книги спортсменов), награды и поздравления вузу в связи с важными достижениями, событиями и юбилеями, буклеты, брошюры, научные журналы и многие другие памятные вещи, принадлежащие руководителям, преподавателям, студентам и выпускникам.
В руках директора музея указка с надписью «Кафедра лёгкой атлетики 1975 год»
Выставка состоит из нескольких разделов. Первый - «Виват руководители», где представлены некоторые успехи бывших ректоров вуза Владимира Марго, Валентина Блинова, Руслана Городничева и Вячеслава Шляхтова, который возглавляет академию с 2012 года. О каждом из них можно говорить очень много и долго, в музее спорта на данный момент представлены наиболее знаковые предметы, связанные с их биографией.
В частности, книга «Пылающий лес» - воспоминания Владимира Марго, который был командиром 5-й Калининской партизанской бригады. Рядом размещён памятный вымпел «Всероссийский турнир по борьбе самбо». Соревнования в память о бывшем ректоре до сих пор проводятся на базе образовательного учреждения. Рядом выставлены дипломы за заслуги в развитии лыжного спорта и Международного олимпийского комитета, выданные Валентину Блинову. Руслан Городничев передал в музей удостоверение к медали, посвященной 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Несколько своих наград предоставил и Вячеслав Шляхтов, в том числе медаль Лесгафта - это одна из высших ведомственных наград Министерства спорта, которая вручается за вклад в развитие спортивной науки и образования.
Следующий раздел - «Виват преподаватели», где представлены награды и почетные знаки, удостоверения, благодарности сотрудников академии, в том числе удостоверение, диплом доктора наук и другие награды Натальи Ершовой, дипломы Олимпийского комитета России и Международного комитета Fair Play, знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта, награды с универсиады зимних видов спорта в Красноярске выпускника 1974 года, заслуженного работника физической культуры и спорта Николая Багина.
На этом же стенде представлены награды за содействие развитию Олимпийского движения, почетный знак и благодарность от оргкомитета Сочи-2014 проректору по спортивной и воспитательной работе вуза Андрею Петрову и медаль за существенный вклад в подготовку и проведение 20-х Олимпийских зимних игр и 11-х Паралимпийских зимних игр в Сочи, врученная профессору кафедры теории и методики спортивных игр Ирине Таран.
В разделе «Виват студенты» можно оценить многочисленные студенческие успехи как в спорте, так и в культурно-творческой деятельности, общественной работе. В частности, экспонируются удостоверение мастера спорта, награды победителя турнира всероссийских и международных соревнований по боксу Кирилла Титова, разнообразные награды Яны Стрелецкой, специальный приз Международной ассоциации студенческого спорта Белоруссии, врученный студентке 4-го курса Юлии Смирновой за лучший инновационный проект, связанный с разработкой просветительской акции «Олимпийский диктант» и многие другие вещи, которые отражают достижения студентов ВЛГАФК.
Самый крупный раздел - «Виват выпускники», там показана лишь часть наград выдающихся спортсменов, которые в прежние годы учились в вузе. Дмитрий Аленичев достиг высот в футболе, Михаил Иванов стал чемпионом Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити в гонке на 50 километров. Отмечены успехи знаменитых представителей академической гребли Сергея и Александра Матвеевых, Нины Черемисиной, Светланы и Валентины Семеновых и многих других. Нелли Сенютина и Кира Андреева достигли успехов в стрельбе из лука, Алексей Лысов и Михаил Андреянов отличились в следж-хоккее, Мухаммад Шехов - в боксе, Владимир Владимиров - в дзюдо и самбо, Павел Юдин - в пулевой стрельбе.
Недавно фонды музея пополнила докторская диссертация Алексея Шпакова, выпускника кафедры лёгкой атлетики. Он был участником космической экспедиции «Марс-500», после чего защитил кандидатскую диссертацию, а теперь и докторскую.
В разделе «Виват академия» представлены общие знаковые награды, которыми награждался вуз в разные годы. Среди них документы, подтверждающие членство в Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта и тот факт, что трудовой коллектив вуза занесен в книгу почета города Великие Луки, благодарность от имени Федерального агентства по физической культуре, грамота от имени президента, медаль за вклад в подготовку Олимпийских игр в Сочи и ряд других.
Завершает выставку стенд «Академия юбилейная», где можно увидеть буклеты, научные журналы и значки, выпущенные к памятным датам, медали «50 лет ВЛГАФК» и за вклад в развитие учреждения, а также приглашение на торжественную церемонию по случаю юбилея вуза, которая состоится 19 июня 2025 года. А в центре зала разместилась входная группа с названием выставки и кубками, которые в разные годы завоевали представители вуза на спортивных и иных соревновательных площадках.
Великие Луки по праву носят звание спортивной столицы региона. Свой вклад в создание и сохранение этого имиджа неоднократно вносила Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, представители которой получали и продолжают получать самые престижные награды и добиваются успехов в различных направлениях. Редакция ПЛН поздравляет коллектив, студентов и выпускников учреждения с 55-летним юбилеем и желает дальнейшего процветания, благополучия и достижения новых высот.
Ульяна Лаблюк