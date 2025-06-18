Спорт

Виват академия!

В Музее спорта и олимпийского движения Псковского края в Великих Луках открылась выставка «Виват академия!». Экспозиция посвящена 55-летию с момента создания Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Торжественное открытие обновленного пространства состоялось 17 июня, на мероприятии присутствовали руководство вуза, представители профессорско-преподавательского состава, студенты и выпускники, которые принимали непосредственное участие в создании уникальной коллекции. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Знаковое событие

19 июня Великолукская государственная академия физической культуры и спорта отметит юбилей. Именно в этот день, 55 лет назад, приказом комитета по физической культуре и спорту при Совете министров РСФСР от 19 июня 1970 года №257 и в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 10 июня 1970 года №371 в городе Великие Луки был создан Великолукский филиал Государственного ордена Ленина и ордена Красного Знамени института физической культуры им П. Ф. Лесгафта.

Сегодня в структуре вуза 3 факультета, 11 кафедр, научно-исследовательский институт проблем спорта и оздоровительной физической культуры, учебно-спортивный комплекс, центр дополнительного образования, стадион, лыжная база, музей спорта и олимпийского движения Псковского края, библиотека, отдел практики, студенческие структуры, волонтерский отряд, студенческий отряд охраны правопорядка, студенческий спортивный клуб, патриотический клуб «Я горжусь», культурно-досуговые и спортивные коллективы.

Гордость вуза - его выпускники и сотрудники, среди которых 19 победителей, призёров и участников Олимпийских игр, а также многие другие прославленные спортсмены, тренеры, ученые, педагоги, руководители, организаторы физкультурно-спортивной работы. Именно их успехи легли в основу выставки «Виват академия!», торжественное открытие которой состоялось накануне празднования юбилея.

Экспозиция посвящена достижениям профессорско-преподавательского состава, студентов и выпускников за всю историю существования вуза. Она отражает основные этапы развития образовательного учреждения: «Филиал», «Институт», «Академия», а также динамику его развития. Отдельный стенд посвящен важнейшим датам и событиям в истории ВЛГАФК за 55 лет (1970-2025 гг.)

«Для нас открытие выставки - знаковое событие, одно из ключевых мероприятий, которое мы посвящаем юбилею учреждения. Мы прошли путь от двух филиалов через самостоятельный институт и с 2003 года работаем в статусе академии, - поприветствовал собравшихся ректор ВЛГАФК Вячеслав Шляхтов. - Очень хорошо, что представилась возможность создать такую экспозицию. Если бы в предыдущие годы, начиная с первых выпусков, у нас была возможность где-то собирать подобного рода артефакты, сегодня мы стали бы свидетелями ещё больших достижений, вещей тех времен. Думаю, выпускники, которые приедут на праздничные мероприятия, обязательно посетят наш музей и дополнят экспозицию своими личными вещами, связанными с академией».

Вячеслав Шляхтов поблагодарил всех, кто принял участие в организации экспозиции, в том числе сотрудников Музея спорта и олимпийского движения Псковского края и дарителей. Отдельно он обратился к присутствующим на мероприятии выпускникам, которые в числе первых окончили вуз в 1970-е годы: «Очень почетно, что вы учились у нас и своими достижениями приносили и продолжаете приносить славу нашему образовательному учреждению, вносите вклад в его развитие. Благодарю, что по окончанию учёбы вы связали свою судьбу с нашим вузом, вы одни из немногих людей, которые прошли весь путь вместе с ним, многое помните, многое знаете».

Вячеслав Шляхтов подчеркнул, что открытие выставки - это самый настоящий праздник, и выразил уверенность, что представленные экспонаты будут интересны не только выпускникам и студентам, но и всем жителям и гостям города Великие Луки.

Работают на престиж

На торжественном мероприятии собрались те, кто своим каждодневным трудом продолжает приумножать успехи ВЛГАФК, в том числе преподаватели со стажем, которые на протяжении десятилетий дают необходимый набор знаний, прививают навыки и умения, формируют мировоззрение будущих специалистов. Один из них - заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, старший преподаватель кафедры теории методики лёгкой атлетики, выпускник вуза 1976 года Валерий Ершов. Он отметил, что вся его жизнь и заслуги связаны с учреждением, и передал на выставку медали «Заслуженный работник физической культуры» и «Великие Луки - город воинской славы», а также значок «Отличник физической культуры и спорта».

«Большое спасибо академии. Всё зависит от окружения, от того, кто вместе с тобой работает, и чем мы сплоченнее, дружнее, тем всё лучше получается. Спасибо вам большое», - обратился Валерий Ершов к коллегам.

Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, доцент кафедры теории и методики физической культуры, педагогики и психологии, выпускник 1975 года Валерий Копаев поделился некоторыми фактами из своей биографии, которая тоже нераздельно связана с вузом. Он был свидетелем стадий его становления от филиала до академии, сам прошел путь от преподавателя до заведующего кафедрой.

«Для меня это были годы самоотверженного труда, начиная со студенческой скамьи, а вуз в период своего развития провел огромную работу. Лично я был руководителем трёх областных экспериментальных площадок в области образования, много лет являлся председателем жюри областного конкурса «Учитель года», более 20 лет руководил спортивно-педагогическими классами на базе 9-й школы. Конечно, всё это работало на престиж нашей академии. Я счастлив, что имел возможность все эти годы преданно служить вузу, пусть он и впредь не знает своего забвения», - пожелал Валерий Копаев и передал на выставку удостоверение «Отличника физической культуры», медаль «Великие Луки - город воинской славы» и другие личные награды.

Со словами благодарности выступила одна из его учениц - Нелли Синютина, мастер спорта международного класса, победитель и призер чемпионатов и первенств России и Европы по стрельбе из лука, выпускница ВЛГАФК 2005 года.

«У меня академия оставила очень яркие впечатления. Мы всегда с волнением шли на занятия, для нас это было что-то новое, интересное. Все, кто вместе со мной поступил 1 сентября, успешно окончили вуз, из нашей группы не отчислился ни один студент. Всё это благодаря Валерию Павловичу - нашему неизменному куратору», - обратилась она к наставнику. Нелли Синютина пожелала академии дальнейшего процветания и заметила, что за прошедшие 20 лет учреждение сильно изменилось, стало, с одной стороны, более величественным и современным, а с другой - уютным и комфортным. По её мнению, в этом велика заслуга ректора и преподавателей, которые делают всё для того, чтобы вуз развивался.

Немаловажный вклад вносят и студенты, их достижения в учебной, научной, спортивной, культурно-творческой и общественной жизни также представлены на выставке.

«Хотела бы выразить огромную благодарность академии за то, что она помогает мне развиваться, поддерживает во всех сферах моей деятельности: спортивной, творческой, научно-исследовательской. За четыре года обучения в академии я смогла побывать на различных мероприятиях, спортивных соревнованиях, конференциях, творческих конкурсах, и всё это благодаря поддержке вуза. Очень рада, что мои скромные достижения представлены на данной выставке. Поступая сюда, я бы никогда не подумала, что мне представится такая возможность, и что мои небольшие успехи будут так оценены со стороны академии», - обратилась к собравшимся студентка четвертого курса Яна Стрелецкая, победитель и призер областных соревнований по лёгкой атлетике, гимнастике, фестивале ГТО, а также победитель регионального этапа творческого фестиваля «Студенческая весна - 2025» и городского конкурса «Студент года - 2024».

Очерки истории

Общее количество экспонатов выставки превысило 260 единиц. В музее представлены документы по организации учебного процесса, кубки и медали с всероссийских и международных соревнований, дипломы, сертификаты, грамоты, памятные и почетные знаки, предметы спортивной экипировки, личный спортивный инвентарь, наградные ленты, вымпелы, значки, памятные сувениры, документы из личных архивов и архива музея (фотографии, удостоверения, программки соревнований, личные дневники и книги спортсменов), награды и поздравления вузу в связи с важными достижениями, событиями и юбилеями, буклеты, брошюры, научные журналы и многие другие памятные вещи, принадлежащие руководителям, преподавателям, студентам и выпускникам.

«Хотелось бы отметить, что это только определенные штрихи, очерки к богатейшей истории нашего вуза, которую в рамках одной выставки представить фактически невозможно. Тем не менее, собирательная работа, которая ведется музеем на протяжении уже 10 лет, дает определенные плоды, мы накопили много артефактов и постепенно движемся вперед. Напомню, мы открылись 10 лет назад, и одной из первых выставок была экспозиция к 45-летию академии. Далее была выставка к 50-летию, теперь мы отмечаем 55-летие вуза. На этот раз мы решили оттолкнуться от знаменитых слов из международного гимна студенчества Гаудеамус «Виват академия!» (то есть «Да здравствует академия!») и показать определенные, далеко не все, достижения нашего вуза», - поприветствовал присутствующих директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков и провел небольшую экскурсию по экспозиции.

В руках директора музея указка с надписью «Кафедра лёгкой атлетики 1975 год»

Выставка состоит из нескольких разделов. Первый - «Виват руководители», где представлены некоторые успехи бывших ректоров вуза Владимира Марго, Валентина Блинова, Руслана Городничева и Вячеслава Шляхтова, который возглавляет академию с 2012 года. О каждом из них можно говорить очень много и долго, в музее спорта на данный момент представлены наиболее знаковые предметы, связанные с их биографией.

В частности, книга «Пылающий лес» - воспоминания Владимира Марго, который был командиром 5-й Калининской партизанской бригады. Рядом размещён памятный вымпел «Всероссийский турнир по борьбе самбо». Соревнования в память о бывшем ректоре до сих пор проводятся на базе образовательного учреждения. Рядом выставлены дипломы за заслуги в развитии лыжного спорта и Международного олимпийского комитета, выданные Валентину Блинову. Руслан Городничев передал в музей удостоверение к медали, посвященной 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Несколько своих наград предоставил и Вячеслав Шляхтов, в том числе медаль Лесгафта - это одна из высших ведомственных наград Министерства спорта, которая вручается за вклад в развитие спортивной науки и образования.

Следующий раздел - «Виват преподаватели», где представлены награды и почетные знаки, удостоверения, благодарности сотрудников академии, в том числе удостоверение, диплом доктора наук и другие награды Натальи Ершовой, дипломы Олимпийского комитета России и Международного комитета Fair Play, знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта, награды с универсиады зимних видов спорта в Красноярске выпускника 1974 года, заслуженного работника физической культуры и спорта Николая Багина.

На этом же стенде представлены награды за содействие развитию Олимпийского движения, почетный знак и благодарность от оргкомитета Сочи-2014 проректору по спортивной и воспитательной работе вуза Андрею Петрову и медаль за существенный вклад в подготовку и проведение 20-х Олимпийских зимних игр и 11-х Паралимпийских зимних игр в Сочи, врученная профессору кафедры теории и методики спортивных игр Ирине Таран.

В разделе «Виват студенты» можно оценить многочисленные студенческие успехи как в спорте, так и в культурно-творческой деятельности, общественной работе. В частности, экспонируются удостоверение мастера спорта, награды победителя турнира всероссийских и международных соревнований по боксу Кирилла Титова, разнообразные награды Яны Стрелецкой, специальный приз Международной ассоциации студенческого спорта Белоруссии, врученный студентке 4-го курса Юлии Смирновой за лучший инновационный проект, связанный с разработкой просветительской акции «Олимпийский диктант» и многие другие вещи, которые отражают достижения студентов ВЛГАФК.

Самый крупный раздел - «Виват выпускники», там показана лишь часть наград выдающихся спортсменов, которые в прежние годы учились в вузе. Дмитрий Аленичев достиг высот в футболе, Михаил Иванов стал чемпионом Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити в гонке на 50 километров. Отмечены успехи знаменитых представителей академической гребли Сергея и Александра Матвеевых, Нины Черемисиной, Светланы и Валентины Семеновых и многих других. Нелли Сенютина и Кира Андреева достигли успехов в стрельбе из лука, Алексей Лысов и Михаил Андреянов отличились в следж-хоккее, Мухаммад Шехов - в боксе, Владимир Владимиров - в дзюдо и самбо, Павел Юдин - в пулевой стрельбе.

Недавно фонды музея пополнила докторская диссертация Алексея Шпакова, выпускника кафедры лёгкой атлетики. Он был участником космической экспедиции «Марс-500», после чего защитил кандидатскую диссертацию, а теперь и докторскую.

В разделе «Виват академия» представлены общие знаковые награды, которыми награждался вуз в разные годы. Среди них документы, подтверждающие членство в Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта и тот факт, что трудовой коллектив вуза занесен в книгу почета города Великие Луки, благодарность от имени Федерального агентства по физической культуре, грамота от имени президента, медаль за вклад в подготовку Олимпийских игр в Сочи и ряд других.

Завершает выставку стенд «Академия юбилейная», где можно увидеть буклеты, научные журналы и значки, выпущенные к памятным датам, медали «50 лет ВЛГАФК» и за вклад в развитие учреждения, а также приглашение на торжественную церемонию по случаю юбилея вуза, которая состоится 19 июня 2025 года. А в центре зала разместилась входная группа с названием выставки и кубками, которые в разные годы завоевали представители вуза на спортивных и иных соревновательных площадках.

Великие Луки по праву носят звание спортивной столицы региона. Свой вклад в создание и сохранение этого имиджа неоднократно вносила Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, представители которой получали и продолжают получать самые престижные награды и добиваются успехов в различных направлениях. Редакция ПЛН поздравляет коллектив, студентов и выпускников учреждения с 55-летним юбилеем и желает дальнейшего процветания, благополучия и достижения новых высот.

Ульяна Лаблюк