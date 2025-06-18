Спорт

Более 170 человек присоединились к забегу «5 вёрст» в Пскове

Массовый еженедельный забег «5 вёрст» прошёл в 161-й раз на Набережной реки Великой в Пскове вчера, 21 июня. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «5 вёрст Псков».

Фото здесь и далее: 5 Вёрст Псков/ сообщество ВКонтакте

Забег начался с обязательной разминки, которую провела Карина Кузнецова, которая также дебютировала в роли волонтёра.

Всего к старту присоединились 171 спортсмен, каждый из которых покорил пятикилометровую дистанцию. 35 атлетов смогли обновить личные рекорды. 17 участников впервые приняли участие в забеге.

Помимо этого, в организации регулярного старта приняли участие 23 волонтёра, которые обеспечивают комфорт всем участникам.