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Спорт

Турнир по тяжелой атлетике состоялся в память о псковских тренерах

23.06.2025 12:54|ПсковКомментариев: 0

В Пскове состоялся турнир по тяжелой атлетике, посвященный псковским тренерам. В соревнованиях приняли участие 17 юных спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет. Турнир был организован Федерацией тяжелой атлетики Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Елена Демченкова

В полдень 21 июня в спортивном зале школы №16 собрались юные спортсмены из СШОР «Надежда» города Пскова, гости из Великого Новгорода и поселка Батецкий Новгородской области, чтобы своим выступлением почтить память людей, которые имели большое значение для тяжелой атлетики в Псковской области. На стене рядом с российским флагом и букетом цветов были вывешены портреты основателя тяжелой атлетики в Псковской области Евгения Баландина, председателя Федерации тяжелой атлетики Псковской области 1970-1985 годов Вильяма Драбкина, тренера секции по тяжелой атлетике «Дом физкультурника» облсовета ДСО «Спартак» 1972-1985 годов Виталия Васильева, учредителя действующей сегодня Федерации тяжелой атлетики Псковской области, тренера «Бригантины» Анатолия Малыгина.

 

Соревнования проходили в два потока. В первом потоке выступали самые юные участники, во втором — спортсмены постарше. По словам президента Федерации тяжелой атлетики Псковской области Игоря Цветкова, это пятый турнир. Он отметил, что в этом году хотели приехать из города Окуловки Новгородской области, но возникли транспортные проблемы. Также маленькое количество участников обусловлено летним периодом каникул, отпусков, вступительных испытаний. Не приехали спортсмены из Бежаниц и Беларуси, не было представителей псковского клуба «Ромашка».

Самыми юными на этом турнире были брат и сестра Федор и Василиса Мелешко из поселка Батецкий Новгородской области. Федору 6 лет. Василисе 8 лет исполнилось как раз в этот день, она отмечала свой день рождения на турнире. Выводил на помост самых маленьких спортсменов их отец — тренер по тяжелой атлетике Алексей Мелешко. Алексей Мелешко тоже спортсмен, в 2023 году был чемпионом Северо-Запада по тяжелой атлетике.

Федор Мелешко выполнил рывок штанги весом 7 кг и толчок штанги весом 9 кг. Василиса Мелешко выполнила рывок штанги весом 12 кг и толчок штанги весом 16 кг. Оба выступали в отдельном зачете, оба выполнили успешно все подходы, получили грамоты и медали.

Отец и тренер ребят Алексей Мелешко рассказал, что главное в тренировках детей по тяжелой атлетике — это не веса, а техника.

В категории юношей до 29 кг лучший результат показал Артем Осипов из поселка Батецкий (рывок 10 кг, толчок 17 кг), второй результат у Тимура Пискорского из Пскова с результатами: рывок 7 кг, толчок 15 кг, сумма 22 кг. Такая же сумма у Ивана Васильева из Пскова (рывок 8 кг, толчок 14 кг), он занял третье место, так как толчок у него меньше.

В категории до 33 кг выступало также трое юношей. Первым стал Иван Филиппов с результатами: рывок 23 кг, толчок 33 кг, сумма 56 кг. Вторым Егор Семенов с результатами: рывок 8 кг, толчок 15 кг, сумма 23 кг. Третьим Дмитрий Котов с результатами: рывок 8 кг, толчок 9 кг, сумма 17 кг. Все трое занимаются в СШОР «Надежда» у Игоря Цветкова.

В категории до 35 кг выступал один спортсмен Даниил Нищик, он и получил золотую медаль, показав результаты: рывок 20 кг, толчок 26 кг, сумма 46 кг. Все шесть подходов были выполнены в зачет. Даниил занимается у Игоря Цветкова. И это старший сын Евгения Нищика — несколько лет назад одного из сильнейших жимовиков города Пскова.

В категории юношей до 49 кг было два участника из Великого Новгорода. Победу одержал Юрий Максимов с результатами: рывок 20 кг, толчок 30 кг, сумма 50 кг. В рывке у Юрия успешным был только первый подход, а в толчке все три. На втором месте Егор Минин с результатами: рывок 15 кг, толчок 22 кг, сумма 37 кг.

Тренер Александр Максимов остался доволен результатами своих спортсменов, в разговоре с корреспондентом ПЛН подчеркнул, что ребята показали хорошую технику.

Во втором потоке у старших юношей участников было совсем немного.

В категории до 73 кг победил Дмитрий Ячменцев из поселка Батецкий с результатами: рывок 65 кг, толчок 77 кг, сумма 142 кг.  На втором месте Дмитрий Дроздов из Великого Новгорода с результатами: рывок 30 кг, толчок 45 кг, сумма 75 кг.

В категории до 81 кг выступал один спортсмен из Великого Новгорода Федор Верещагин. Он является серебряным призером первенства России 2025 года. На этом турнире спортсмен показал результат: рывок 95 кг, толчок 120 кг, сумма 215 кг, меньше, чем на первенстве. По словам тренера Александра Максимова, Федор выступал на этом турнире для опыта.  Федор Верещагин также стал абсолютным победителем турнира среди юношей.

В категории свыше 81 кг выступало двое спортсменов из Великого Новгорода. Золото получил Матвей Хонин с красивой суммой 222 кг и результатами: рывок 100 кг, толчок 122 кг. Результат в толчке является новым личным рекордом спортсмена. Серебро забрал Ярослав Лузин с результатами: рывок 75 кг, толчок 95 кг, сумма 170 кг. Ярослав впервые пробовал выйти на толчок 100 кг на этом турнире. Попытка оказалась неудачной, но опыт получен.

В категории девушек выступала одна спортсменка — София Яковлева из СШОР «Надежда» города Пскова. Она стала абсолютной победительницей турнира с результатами: рывок 45 кг, толчок 60 кг, сумма 105 кг.

Следующие соревнования по тяжелой атлетике региональная федерация планирует проводить осенью. Это будет турнир Power Cup с участием спортсменов из Беларуси. Псковской, Смоленской и Новгородской областей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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