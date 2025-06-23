Спорт

Турнир по тяжелой атлетике состоялся в память о псковских тренерах

В Пскове состоялся турнир по тяжелой атлетике, посвященный псковским тренерам. В соревнованиях приняли участие 17 юных спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет. Турнир был организован Федерацией тяжелой атлетики Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Елена Демченкова

В полдень 21 июня в спортивном зале школы №16 собрались юные спортсмены из СШОР «Надежда» города Пскова, гости из Великого Новгорода и поселка Батецкий Новгородской области, чтобы своим выступлением почтить память людей, которые имели большое значение для тяжелой атлетики в Псковской области. На стене рядом с российским флагом и букетом цветов были вывешены портреты основателя тяжелой атлетики в Псковской области Евгения Баландина, председателя Федерации тяжелой атлетики Псковской области 1970-1985 годов Вильяма Драбкина, тренера секции по тяжелой атлетике «Дом физкультурника» облсовета ДСО «Спартак» 1972-1985 годов Виталия Васильева, учредителя действующей сегодня Федерации тяжелой атлетики Псковской области, тренера «Бригантины» Анатолия Малыгина.

Соревнования проходили в два потока. В первом потоке выступали самые юные участники, во втором — спортсмены постарше. По словам президента Федерации тяжелой атлетики Псковской области Игоря Цветкова, это пятый турнир. Он отметил, что в этом году хотели приехать из города Окуловки Новгородской области, но возникли транспортные проблемы. Также маленькое количество участников обусловлено летним периодом каникул, отпусков, вступительных испытаний. Не приехали спортсмены из Бежаниц и Беларуси, не было представителей псковского клуба «Ромашка».

Самыми юными на этом турнире были брат и сестра Федор и Василиса Мелешко из поселка Батецкий Новгородской области. Федору 6 лет. Василисе 8 лет исполнилось как раз в этот день, она отмечала свой день рождения на турнире. Выводил на помост самых маленьких спортсменов их отец — тренер по тяжелой атлетике Алексей Мелешко. Алексей Мелешко тоже спортсмен, в 2023 году был чемпионом Северо-Запада по тяжелой атлетике.

Федор Мелешко выполнил рывок штанги весом 7 кг и толчок штанги весом 9 кг. Василиса Мелешко выполнила рывок штанги весом 12 кг и толчок штанги весом 16 кг. Оба выступали в отдельном зачете, оба выполнили успешно все подходы, получили грамоты и медали.

Отец и тренер ребят Алексей Мелешко рассказал, что главное в тренировках детей по тяжелой атлетике — это не веса, а техника.