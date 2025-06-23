Спорт

Команда псковских гимнасток привезла 18 медалей и кубок с международного турнира

Международный турнир по воздушной гимнастике и пилонному спорту Aurora World прошел в Санкт-Петербурге с 20-21 июня. Команда псковских гимнасток привезла 18 медалей и командный кубок, сообщила Псковской Ленте Новостей тренер спортсменок Софья Колоскова.

Фотография: Софья Колоскова

В дисциплине «Пилонный спорт» среди юниоров «золото» досталось Диане Крикун, а «серебро» Софии Ясвиной. Среди детей 10-12 лет «золото» вручили Устинье Романовой. В дисциплине «Артистический пилон» «лучшей среди юниоров стала Виктория Мигунова.

В обязательных программах на воздушном полотне псковички Анна Воронцова и Арина Чеснакова завоевали золотые медали и получили третий спортивный титул по воздушной гимнастике и эриал спорту.

В дисциплине «Воздушное кольцо», дуэты профессионалы, «золото» завоевали Софья Колоскова и София Закарян.

Также в своих возрастных категориях среди профессионалов в дисциплине «Спортивное воздушное кольцо» «золото» получили София Закарян и Юлия Ерохина.

Среди начинающих «золото» увезла с собой самая младшая спортсменка команды Карина Сомкина. А также Мария Торговина, Елизавета Смирнова и Анастасия Метленко. «Серебро» досталось Ксении Лобановой и Ульяне Федоровой.

Среди спортсменок 18+ «золото» досталось Ирине Ветровой.





Также почетное «золото» досталось Светлане Королевской в дисциплине «Артистическое воздушное кольцо 30+».

Президент Федерации по воздушной гимнастике и эриал спорту IFAS Максим Семенов торжественно вручил командный кубок псковичкам и поздравил с высокими результатами тренерский состав и спортсменок.

Главный тренер команды - Софья Колоскова. А также команду тренируют: Ирина Ветрова, Диана Крикун и Алла Бирюкова.