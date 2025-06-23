Спорт

Замначальника псковского МЧС: Зацикливаться на хобби не совсем правильно

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Артур Бугаев в новом выпуске программы «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал о том, какое место в его жизни занимает спорт.

«Я занимаюсь тем, что мне нравится, я знаю свои слабые места. Возможно, в спорте где-то недорабатываю. Но спорт – это всё-таки больше хобби. Зацикливаться на хобби и выжимать из него максимум это, наверное, не совсем правильно», - поделился Артур Бугаев.

По его словам, у каждого мужчины должно быть три опоры: семья, работа и хобби. Приоритетом должна быть семья, на втором месте работа, а хобби стоит заниматься по остаточному принципу.

«Поэтому я не позиционирую себя как спортсмена, который претендует на великие медали и работает днём и ночью», – говорит гость студии.

«Железные люди» — это передача про тех, кто, помимо работы, делания уроков с детьми, походов в магазин и возделывания огорода еще находит один-два часа в день, чтобы пойти на пробежку или поподнимать штангу. Ведущий — Георгий Пономарев.