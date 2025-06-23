Спорт

Спортсмены из Псковской области стали призерами первенства РФ по стрельбе из лука

Спортсмены из Псковской области стали призерами первенства России по стрельбе из лука. Соревнования прошли в Екатеринбурге с 16 по 22 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

В личном зачёте среди юниоров «бронзу» завоевал Силаев Илья, а среди юниорок Мурзина Милана стала серебряным призёром.

«Поздравляем спортсменов и их тренера Андреева Виталия Николаевича с успешным выступлением на Первенстве России!» - отметили в Центре.