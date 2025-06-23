Спорт

Фестиваль России по авиамодельному спорту проходит в Великих Луках

Фестиваль России по авиамодельному спорту пройдет в Великих Луках 28 июня. Об в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал руководитель регионального отделения авиамодельного спортивного клуба Андрей Кротов.

Изображение: АСК «Открытое небо», Великие Луки / «ВКонтакте»

Как рассказал руководитель, участники приедут из Санкт-Петербурга, Москвы, Новгорода, Твери, Ленинградской и Московской областей, Республики Карелия и других регионов. Однако Андрей Кротов подчеркнул, что различные мероприятия проходят уже со вчерашнего дня и продлятся до 29 июня.

Фестиваль пройдет на территории аэропорта в деревне Баландино Великолукского района. Начало в 11:00.

В программе авиамодельное шоу и гонки дронов F-9U.