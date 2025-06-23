Спорт

Активности для гостей любого возраста предложит на псковском фестивале «Движение улиц»

28 июня на фестивале уличных видов спорта «Движение улиц» будут не только соревнования, но и множество активностей для гостей любого возраста, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

С 16:30 до 19:00 пройдёт мастер-класс по прыжкам на батуте для детей от 6 лет (обязательно присутствие взрослого). Любители фитнеса смогут попробовать джампинг на мини-батуте, а поклонники технологий — погрузиться в виртуальную реальность с новейшим оборудованием.

Творческих гостей ждёт площадка граффити, где можно будет раскрасить полотно аэрозольными красками. Шахматисты смогут сыграть партию или улучшить свои навыки на мастер-классе (12:00–20:00). Для тех, кто ищет работу, будет возможность оставить анкету в «Пятёрочку» и получить фирменные подарки. Совсем маленьких детей вожатые займут раскрасками и подвижными играми.

Большинство активностей доступны с 11:00 до 20:00.

Генеральный партнёр фестиваля - Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В России День молодежи отмечают в последнюю субботу июня. В 2025 году дата выпадает на 28 июня.