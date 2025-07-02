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Спорт

«Дневной дозор»: Доступен ли массовый спорт для юных псковичей?

02.07.2025 16:29|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему доступности массового спорта в Псковской области для молодежи. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Массовый спорт дает нам возможность вести активную, интересную жизнь, в которой каждый может найти своё направление физического развития, будь то бег, плавание, танцы или даже просто зарядка по утрам. Именно массовый спорт приобщает молодое поколение к здоровому образу жизни, формирует характер и становится одним из путей самосовершенствования и социализации.

Но возможности для занятиями спортом есть не у всех представителей подрастающего поколения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел опрос, касающийся доступности массового спорта и секций для российских детей. По его результатам выяснилось: 65% опрошенных считают, что массовый спорт и секции для детей недоступны. Бесплатных секций в России недостаточно, да и подходят они не всем. К тому же «бесплатность» зачастую условная. Даже если родители не платят за само посещение спортивной секции, все равно приходится вкладываться в форму и спортивное снаряжение, в организацию поездок на соревнования. Ну а расценки на платные секции зачастую просто неподъемные для многих родителей.

Неудивительно, что о доступности массового спорта по итогам опроса заявил 31% респондентов, для них занятия в платных секциях финансово доступны. 4% респондентов ответили, что вопрос для них неважен, по их мнению, не спорту нужно внимание уделять, а обучению, к тому же сейчас школьная программа загружает ребенка настолько, что на спорт времени не остается.

Доступен ли массовый спорт для юных псковичей? Можно ли обеспечить доступность массового спорта для всех желающих? Или же бесплатный спорт — это что-то из рода фантастики? Эти вопросы мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

Победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз на конференции в пресс-центре ПЛН FM рассказывал о доступности такого вида спорта как хоккей на траве, руководителем федерации которого он является. Антон Мороз отметил, что, по его наблюдению, спортивных площадок в регионе действительно не хватает.

Открытый разговор на острые темы: Антон Мороз ответит на вопросы СМИ в пресс-центре ПЛН : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Откровенно говоря, когда мы обсуждали с заместителем губернатора по социальным вопросам и спорту создание федерации хоккея на траве, возник вопрос: где проводить тренировки? Это не вопрос о том, кто будет заниматься. Очевидно, что в наш вид спорта легко привлечь детей, несмотря на то, что он не так популярен, как другие. К нам приходят ребята, которые не смогли достичь успеха в хоккее на льду или футболе, но обладают хорошей физической подготовкой для занятий хоккеем на траве. Приходя в 13 лет в хоккей на траве, можно достичь результата. Катастрофически не хватает площадок. И места в школьных учебных заведениях, и места на уличных площадках забиты по полной программе, найти место себе очень сложно. Почему мы оттолкнулись от Гдова, развивая хоккей на траве? Потому что там нашли энтузиастов, которые предоставили площадку и которые сказали: "Да, пожалуйста, играйте". Мы привезли все борта, привезли обмундирование, привезли хоккейные клюшки, и, соответственно, сразу процесс пошел. С Борисом Андреевичем (Борис Елкин - глава города Пскова - ред.) обсуждали, в частности, развитие хоккея на траве в самом Пскове. Тоже обещал помочь в нескольких школах организовать время для того, чтобы дети могли заниматься. А так, по большому счету, сложно развивать из-за того, что не хватает места».

Президенту областной федерации футбола Александру Коновалову хотелось бы вернуть ту массовость вовлечения молодежи в спорт, которая была во времена Советского Союза. По его словам, благодаря тому, что два процента от квартплаты шли на развитие спорта, по месту жительства любого гражданина всегда работал тренер от домоуправления, поэтому массовый спорт был более доступным. В то же время, по мнению Александра Коновалова, утверждать, что сейчас массовый спорт недоступен, тоже нельзя, хотя спортивных залов действительно не хватает.

Александр Коновалов: Проверка Счетной палаты вскрыла проблемы в сфере спорта Псковской области : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«В случае с Псковом, например, в футбольном клубе "Псков" или других муниципальных бюджетных организациях города оплата составляет не более тысячи рублей. Существуют и другие аналогичные проекты, например, футбольные школы, где родители ежемесячно платят от 3000 до 5000 рублей за занятия своих детей. Это немалые суммы, но стоит отметить, что родители приходят в такие школы добровольно и осознанно. Следовательно, они могут себе это позволить. Поэтому считать, что спорт недоступен, потому что есть какая-то дороговизна в целом по занятиям, наверное, неправильно. Что касается занятий, инвентаря и прочего, то и в советские времена родители всегда покупали снаряжение для самых дорогих видов спорта. Государство, вероятно, не может полностью покрыть эти расходы. Нельзя однозначно сказать, доступен ли спорт в нашем регионе. Но точно можно утверждать, что в области не хватает спортивных объектов: залов, манежей, бассейнов. Недостаток составляет 30%. То есть существует 70% обеспеченности, а не хватает 30%. Это проблема, на которую нужно обратить внимание и решить, чтобы сделать спорт более массовым и доступным».

Директор спортивной школы «Олимп» Артур Акавов замечает положительную тенденцию — спорт вошел в моду у молодых людей, особенно массовый. А с тем, что бесплатных секций в нашем городе недостаточно, он не согласен. Например, в школе «Олимп» секции для детей до 18 лет по 14 видам спорта бесплатные, сообщил Артур Акавов.

Артур Акавов: Все хотят, чтобы свершилось приятное чудо : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Я вижу тенденцию, что есть прогресс, что спорт становится модным, учитывая, сколько площадок открыли, скейт-парки появляются. Моё мнение, что потихоньку всё-таки спорт идёт в моду. Этим стало престижно заниматься. Спорт потихоньку развивается. Мы сейчас не говорим о результатах. Результативность — это, конечно, совсем другая история. Но если говорить именно о массовости, она, на мой взгляд, динамично идёт вверх. Стало модно заниматься на улице. Когда я занимался любительским боксом в 2005-2006 годах, на улице бой с тенью сделать — было стыдливо, люди показывали пальцем. На сегодняшний день, проезжая мимо какой-нибудь воркаут-площадки, я вижу, как ребята даже работают в парах по боксу, и на улице это стало обыденностью. В нашей спортивной школе все секции, 14 видов спорта, бесплатные. Детям до 18 лет всё бесплатно».

Депутат Псковской городской Думы, многодетный отец Денис Иванов и сам ведет спортивный образ жизни, и детей своих к спорту приобщает с малолетства, поэтому как никто другой может оценить доступность массового спорта и спортивных секций для детей. На его взгляд, разговоры о том, что спорт для детей недоступен, идут от нежелания самих родителей вкладывать деньги в спортивное развитие детей.

Денис Иванов об оценках за поведение в школе: Не надо голову забивать этой ерундой : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Конечно, доступно. Сейчас полно всего. Мне кажется, вообще спорт получил вторую жизнь, потому что подрастающее поколение очень спортивное: занимаются, бегают, плавают, прыгают, дерутся, подтягиваются. И бесплатных тренировок у нас тоже достаточно. У нас сколько воркаут-площадок! Можно спокойно приходить и заниматься. Я сейчас пойду после работы на воркаут. Вполне демократично, бесплатно, круглый год. Только нужно желание. Мне кажется, спорт максимально доступен. В любых проявлениях, на любой вкус и цвет. Спорт ускоряет обмен веществ, люди становятся активнее, быстрее. Поэтому если родители хотят, чтобы выросли нормальные дети, не думаю, что это такие большие вложения, но в зависимости от экипировки. У меня до этого сын 10 лет занимался хоккеем. Достаточно дорогой вид спорта по цене экипировки, плюс дети растут быстро. Сейчас там, наверное, цена экипировки до 100 тысяч дошла. Но, опять же, всегда можно купить б/у, некоторые и просто так отдают. Когда есть желание, всегда найдется выход. Когда нет желания или лень ребенка водить, соответственно, находятся сразу же отговорки. Наверное, в этом проблема большая. Потому что когда надо что-то взрослым, они находят деньги на пиво, на рыбу. Это всегда есть. Кафе и рестораны по выходным, смотрите, забиты. А когда на детей денег нет, это отговорки». 

Тренер, комментатор и спортсмен Александр Кузьмин давно занимается популяризацией бега среди жителей нашего города. Но доступность массового спорта, по его словам, зависит от вида спортивных дисциплин. Есть и те спортивные направления, которые, к сожалению, псковичам пока недоступны.

Александр Кузьмин: Псков уникален для бега : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Смотря какой вид спорта взять. Есть и плавание, где нужны бассейны. Есть лыжные гонки, где нужна лыжная трасса. Баскетбол, где нужна баскетбольная площадка, или фигурное катание, хоккей, футбольное поле для футболистов. Поэтому здесь сложно однозначно сказать. Я изначально занимался спортивным ориентированием. Есть большое количество карт Псковской области, есть прекрасная федерация, которая проводит большое количество стартов, есть большое количество ориентировщиков. В Пскове проводится один из самых крупных стартов по ориентированию в стране. А если взять мой второй вид спорта - биатлон, сейчас, к сожалению, нет биатлонистов. Трасса на базе "Юность" в плачевном состоянии, и секция в Пскове существует только благодаря тренерам, которые поддерживают хоть как-то этот вид спорта. Сейчас сложно заниматься биатлоном, к моему огромному сожалению. Мы делаем бесплатные тренировки для взрослых. У меня коммерческий фитнес-клуб, и мы для жителей города каждые выходные организовываем бесплатные занятия. Также у нас есть специальные программы, которые стоят совсем недорого для того, чтобы люди качественно занимались спортом и вели здоровый образ жизни».

Некоторые из наших сегодняшних комментаторов высказали мнение о том, что с доступностью массового спорта в Пскове проблем нет, хотя мест для спортивных тренировок все еще не хватает. Все наши собеседники отмечают положительную динамику: в городе в последнее время становится все больше спортивных площадок, ФОКОТов, турников для воркаута и скейтпарков. Да и у самой молодежи спорт вошел в моду, убеждены наши сегодняшние эксперты. Самое главное, чтобы и родители прививали своим детям любовь к здоровому образу жизни, в противном случае, даже если в каждом дворе поставят по спортплощадке, в ней не будет толку, если спроса на нее нет.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
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