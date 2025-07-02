Спорт

Первый турнир по длинным и коротким нардам пройдет в Пскове

В Пскове состоится первый турнир по длинным и коротким нардам среди предприятий и организаций Псковской области «Нарды без границ». Соревнования пройдут 7 и 8 июля на площадке Центра молодежи и общественных инициатив, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В длинных нардах все фишки двигаются в одном направлении — против часовой стрелки, как бы догоняя друг друга. В коротких нардах направления движения разные: черные фишки идут по часовой стрелке, белые — против.

Количество мест ограничено. Регистрация до 5 июля. Онлайн-регистрация по ссылке обязательна.

Турнир проводит Ассоциация ветеранов СВО Псковской области, при поддержке Федерации нард России и Центра молодежи и общественных инициатив Псковской области.