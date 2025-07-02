Спорт

Соревнования по ловле поплавочной удочкой среди детей до 12 лет пройдут в Пскове

В Пскове пройдут соревнования по ловле поплавочной удочкой среди детей до 12 лет в рамках фестиваля «Псковская уха 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации рыболовного спорта Псковской области.

Соревнования проводятся в командном (семейном зачёте). Состав команды 2 человека: ребёнок в возрасте до 12 лет и один из родителей или других родственников старше 16 лет. Дети, явившиеся к месту старта без взрослых, к участию не допускаются.

Ловля рыбы осуществляется на одну поплавочную удочку, оснащенную одним крючком. В качестве насадки может применятся червь, мотыль, опарыш, тесто. Разрешено пользоваться любыми прикормками.

При регистрации каждый участник получит бесплатно ведро для рыбы, пакет с прикормкой, пакет с насадкой. Вся пойманная рыба до окончания ловли должна находится в ведре с водой. Поле взвешивания пойманная рыба торжественно выпускается в водоём.

Соревнования пройдут 26 июля на левом берегу реки Великой. Сбор и регистрация участников на набережной реки Великая у церкви Климента папы Римского с 8.00. до 8.30.