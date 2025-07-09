Спорт

Массовый забег прошёл под дождём в Пскове

164-й забег «5 вёрст» прошёл на Набережной реки Великой в Пскове вчера, 13 июля. Старт был посвящён Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «5 вёрст Псков».

Фото здесь и далее: «5 вёрст Псков»

Праздничный старт начался с танцевальной разминки. Спортсменов на протяжении всего забега сопровождали многочисленные группы поддержки.

Всего к забегу присоединились 132 атлета. Впервые в старте приняли участие 14 человек, в том числе гости из Тулы, Петергофа и Санкт-Петербурга. Новые личные рекорды поставили 17 спортсменов.

В организации забега помогали 26 волонтёров, которые обеспечивают комфорт всем участникам.