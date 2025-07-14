Спорт

Псковская спортсменка завоевала золотую медаль на соревнованиях по велоспорту

Спортсменка Олеся Семёнова из Псковской области завоевала золотую медаль на соревнованиях по велосипедному спорту, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фотографии: Центр спортивной подготовки Псковской области

С 7 по 12 июля в Пушкинских Горах проходили всероссийские соревнования среди девушек в возрасте 15-16 лет по велосипедному спорту. В них принимали участие представители Санкт-Петербурга, Саратовской области, Республики Башкортостан, Самарской области, а также спортсмены из Псковской области.

Олеся Семёнова завоевала золотую медаль, а Людмила Котельникова осталась в шаге от пьедестала — 4 место, у Виталины Матюшиной 7 место.

В классификации «Активный гонщик» 1 место заняла Олеся Семёнова, 3 место у Людмилы Котельниковой.