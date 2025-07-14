Три лучника из Псковской области принимают участие в первенстве России

Три спортсмена из Псковской области принимают участие в первенстве России по стрельбе из лука, которое проходит в Новосибирске с 14 по 19 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Фотография: Центр спортивной подготовки Псковской области
Участники соревнований - спортсмены из 35 регионов России. Псковскую область в блочном луке представят Милана Мурзина, Илья Силаев и Владимир Фазанов.
Квалификационный раунд турнира стартует 16 июля.
Тренирует спортсменов Виталий Андреев.