Спорт

Двухдневный профсоюзный велопробег стартовал в Великих Луках

Региональный турнир по велоспорту стартовал в Великих Луках сегодня, 19 июля. Среди участников разыгрываются призы от председателя Псковского областного совета профсоюзов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото здесь и далее: Псковский областной совет профсоюзов

Торжественное открытие турнира прошло с участием почётных гостей. С приветственным словом к спортсменам обратился председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и дал старт профсоюзному велозаезду. Помимо этого, он лично принял участие и проехал по одному из маршрутов велопробега.

«Сегодняшний день был посвящен индивидуальным гонкам. Более 60 участников вышли на старт, чтобы проверить свои силы и выносливость на дистанциях 5, 10 и 15 километров. На трассе царили азарт, скорость и воля к победе!» - написал Игорь Иванов на своей странице ВКонтакте.

Соревнования продлятся два дня. Завтра, 20 июля, состоится групповой заезд.