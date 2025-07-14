Спорт

«Железные люди»: Директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова о тайм-менеджменте и секретах похудения. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 июля.

Сегодня героиней выпуска стала директор МБУ «Стадион «Машиностроитель» Ольга Черкасова. В оперативном управлении учреждения находятся 4 стадиона, 2 скейт-парка, спортивная площадка, каток и загородный лагерь. Гостья студии рассказала, как справляется со всем этим хозяйством, что помогает ей разгрузить голову и поделилась секретами похудения, основанными на собственном опыте.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.