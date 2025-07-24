Спорт

Профсоюзные активисты соревновались на лодках «Дракон» в День города

Соревнования по гребле на лодках «Дракон» прошли в честь празднования Дня города Пскова на гребной базе «Ника» 26 июля. Программа праздничных мероприятий посвящена освобождению города Пскова от немецко- фашистских захватчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

В соревнованиях участвовали команды Детской областной больницы города Пскова, «Конвера-Д» из Санкт-Петербурга, Федеральной налоговой службы, Сбербанка России, Клуба активной жизни, в составе которых также участвовали профсоюзные активисты. В целом, в мероприятии приняли участие более 100 человек.

Сотрудники облсовпрофа в это время знакомили участников и гостей мероприятия с услугами профсоюзных санаториев и баз отдыха, а также болели за профсоюзные команды.

«Дорогие друзья, коллеги, жители Пскова! От имени профсоюзов Псковской области хочу искренне поздравить всех с Днем города и освобождением Пскова от немецко- фашистских захватчиков! Участников и организаторов с успешным проведением соревнований! Очень приятно, что в этих стартах, активное участие приняли профсоюзные активисты из разных организаций. Это наглядное подтверждение того, что профсоюзы – за спорт, за здоровый образ жизни!» - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он отдельно подчеркнул, что соревнования проходят на гребной базе «Ника», которая расположена в профсоюзном объекте.

«Видеть, как наша инфраструктура работает на благо здоровья, отдыха и спортивного духа псковичей – это лучшая награда для профсоюзов. Такие события объединяют людей, укрепляют командный дух и показывают, что профсоюз – это не только защита трудовых прав, но и большая дружная семья, которая умеет и работать, и отдыхать, и побеждать вместе!» - добавил Игорь Иванов.