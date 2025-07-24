Спорт

Гонки с препятствиями собрали более 40 экстремалов в День города Пскова

На новом стадионе в парке 300-летия прокуратуры в Пскове 26 июля прошли соревнования по гонкам с препятствиями, которые привлекли более 40 участников, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: «Гонки с препятствиями. Псков» / «ВКонтакте»

В личном зачете выступили 20 спортсменов из различных городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Порхов и Великие Луки, а также одного участника из Бельгии. Также в гонках принимали участие и 7 команд по 3 человека.

На протяжении 5 километров участникам необходимо было преодолеть более 20 препятствий, таких как рукоход «Ювелир», рукоход «Дрянь» и другие.

Старт проходил по одному участнику каждые 3 минуты, и у каждого была одна попытка на прохождение каждого препятствия. Парни стартовали с 3 браслетами, девушки — с 4. Каждый потерянный браслет добавлял 200 метров с утяжелением на финише.