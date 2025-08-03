Спорт

Псковичи в составе сборной ФСИН стали чемпионами РФ по футболу на Кубке общества «Динамо»

Сотрудники УФСИН России по Псковской области в составе сборной ФСИН России стали чемпионами России по футболу на «Кубке общества “Динамо”», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Всероссийские межведомственные соревнования «Кубок общества “Динамо” по футболу» в формате 11 на 11 прошли в Москве и собрали семь команд органов исполнительной власти. Честь сборной ФСИН России отстаивали трое представителей УФСИН России по Псковской области: Артем Лаврентьев (аппарат управления), Александр Васильев (СИЗО-1) и Кирилл Рудаков (отдел по конвоированию).

В состав сборной ФСИН России, помимо псковичей, вошли игроки из различных уголков страны, включая Республики Коми, Башкортостан и Бурятию, Липецкую, Брянскую, Омскую, Тамбовскую, Ростовскую и Воронежскую области, Красноярский край, Санкт-Петербург, а также Академию ФСИН России и Самарский юридический институт ФСИН России.

Жребий разделил команды на две группы. В первой группе за лидерство боролись МВД, ФСИН, ФНС и ФСО. Во второй группе сошлись ФСБ, МЧС и Служба внешней разведки. На групповом этапе ФСИН России одержала победу над МВД (1:0) и взяла верх над Федеральной налоговой службой (8:0). В решающем матче за первое место в своей группе ФСИН России сыграла вничью с ФСО, обеспечив себе выход в полуфинал.

В полуфинале команду ФСИН России ждала команда МЧС, которую они с уверенностью оставили позади со счетом 10:1. Во втором полуфинале ФСО одержала победу над ФСБ со счетом 5:3. Финальный матч стал настоящим испытанием для обеих команд. Основное и дополнительное время не выявили победителя, и судьба кубка решилась в серии пенальти, где со счетом 5:4 удача улыбнулась команде ФСИН России.

В торжественной церемонии награждения принял участие начальник управления по работе с личным составом ФСИН России Алексей Емельянов и руководители других ведомств. Победителям были вручены кубок, медали и ценные подарки. Лучшие игроки также были отмечены памятными призами.

Кроме того, во время церемонии награждения Кириллу Рудакову была вручена юбилейная медаль «100 лет обществу “Динамо”».

«Путь к золоту был нелегким. На протяжении всего турнира мы сталкивались с серьезным сопротивлением со стороны соперников. Но благодаря слаженной работе, тактическим решениям и настоящему командному духу мы получили долгожданный результат. Благодарен нашей команде! Каждый из ее участников внес неоценимый вклад в этот триумф», - подчеркнул капитан сборной ФСИН России Артем Лаврентьев.