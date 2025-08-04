Спорт

Великолукская команда «Спартак – Марьино» победила в международном турнире по мини-футболу

Команду «Спартак – Марьино» Великолукского района одержала победу в международном турнире по мини-футболу среди ветеранов 45+ в Республике Беларусь. Об этом глава Великолукского района Алексей Кузьмин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Алексей Кузьмин / Telegram

Соревнования состоялись в городе Глубокое Республики Беларусь. Участие в турнире приняли три команды: спортсмены из города Глубокое, команда из города Ливаны (Латвия) и команда «Спартак – Марьино» из Великолукского района.

«Мастерство, упорство и командный дух наших футболистов позволили одержать заслуженную победу. Желаю дальнейших успехов и новых спортивных достижений!» – подчеркнул Алексей Кузьмин.