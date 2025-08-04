Спорт

Восемь великолукских лучников отправятся на чемпионат России в Петербург

Восемь лучников из Великих Лук отправятся на чемпионат России по стрельбе из лука, который состоится в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Всего в турнире примут участие более 330 спортсменов из 37 регионов страны.

Псковскую область представят восемь атлетов. В соревнованиях по блочному луку среди мужчин за победу поборются Сергей Кузнецов, Илья Силаев, Никита Панов и Владимир Фазанов. В женском зачёте этой же дисциплины выступят Ника Кондратюк, Милана Мурзина и Александра Савенкова. Единственным представителем в классическом луке среди мужчин станет Сергей Шляпин.