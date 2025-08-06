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Спорт

День физкультурника Псков отметит забегами, заплывами и запуском аэростата

06.08.2025 18:01|ПсковКомментариев: 0

9 августа, в День физкультурника, в Пскове пройдет спортивный фестиваль. На территории города будет работать несколько открытых спортивных площадок, на которых состоятся показательные выступления спортсменов и открытые тренировки по различным видам спорта и дисциплинам физической культуры. Также пройдут городские соревнования по пляжному волейболу, баскетболу 3x3 и футболу. Вечером состоится sup-заплыв и запуск аэростата. А завершится День физкультурника ночным забегом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова. Фестиваль организован совместно с министерством спорта Псковской области.

Некоторые площадки будут открыты для всех, для участия в других нужна предварительная регистрация. Есть и закрытые для участия площадки, в которых можно будет только посмотреть на соревнования.

Первые 80 участников, которые посетят не менее пяти площадок и сделают соответствующие отметки в маршрутном листе у волонтеров, смогут принять участие в розыгрыше призов от партнеров фестиваля. Всего будет разыграно 80 призов. Розыгрыш состоится в 17:00 в Финском парке у Советского моста. Маршрутный лист можно распечатать самостоятельно или получить на первом мероприятии фестиваля — забеге «5 вёрст».

Мы постарались собрать подробную информацию обо всех площадках спортивного фестиваля. Куда приходить и как принять участие, читайте ниже.

Забег «5 вёрст»

Начнется День физкультурника с забега «5 вёрст» (улица Профсоюзная, 16, набережная реки Великой). В этот день организаторы забега хотят побить рекорд посещаемости. Текущий рекорд – 227 участников. 9 августа они хотят собрать более 250 человек. Сбор и торжественное открытие Дня физкультурника в 8.30, забег в 9:00. Подробности в группе ВК «5 вёрст Псков».

Зарядка с чемпионом

В 10:00 состоится «Зарядка с чемпионом» сразу в трех местах: Финский парк, сквер Пограничников, «Умная площадь» на улице Никольской. Зарядку проведут: бронзовый призёр чемпионата мира по тхэквондо Анна Кузьмина, боксёр Артур Акавов бронзовый призёр Олимпийских игр по гребле Светлана Семёнова. Участие свободное.

Плавание на открытой воде

С 10:30 до 13:00 на нижней площадке у слияния рек Великая и Пскова запланированы соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup. Подробности (дистанции, карту) можно посмотреть на сайте swimcup. Регистрация с 8:30 до 10:00.

Пляжный волейбол

С 11:00 до 17:00 на Центральном городском пляже будет проходить турнир по пляжному волейболу. Заявки на участие команд принимаются до 7 августа. Подробности о подаче заявок и проведении соревнований можно узнать в группе Pskov Volleyball Club.

Футбол

На стадионе «Машиностроитель» пройдут футбольные матчи. ФК «Псков» сыграет свой 9-й матч в рамках чемпионата СЗФО. В роли соперника выступит команда «ГУОР-Карелия» из Петрозаводска. Встреча запланирована на 16:30. Также на стадионе пройдут матчи юношеской футбольной лиги. ФК «Псков» встретится с командами СШ-7 Петрозаводск. Футбольные матчи запланированы на «Машиностроителе» с 11:30 до 21:00. Эта информация опубликована в группе ВК ФК «Псков».

Баскетбол 3x3

Турнир по баскетболу 3x3 будет проходить скейт-парке на улице Леона Поземского. В 10:00 начнутся матчи в категории «юниоры 2005 г.р. и моложе» и «женщины», в 13:00 – «мужчины 2004 г.р. и старше». Зарегистрировать команду нужно предварительно. Подробности и ссылка на регистрацию в группе ВК АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим» - Баскетбол.

Единоборства

На воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского с 12:30 до 14:00 будет проходить открытая тренировка по единоборствам: кудо и рукопашный бой.

ГТО

С 13:00 до 15:00 по адресу: Псков, улица Кузнецкая, дом 33 в центре тестирования можно сдать нормативы ВФСК ГТО. Напомним, что для полноценного прохождения тестирования и получения значка нужна регистрация на сайте ВФСК ГТО и справка от врача.

Мультиспортивный фестиваль

В Финском парке на территории возле Советского моста развернется мультиспортивный фестиваль. Площадки будут работать с 13:00 до 17:00. Здесь состоятся показательные выступления по различным видам спорта, а также будут работать свободные площадки, где можно подробнее познакомиться с видами спорта и активностями и попробовать себя в них.

На площадках будут представлены: автоспорт, армрестлинг, гиревой спорт, компьютерный спорт, пилонный спорт и воздушная гимнастика, радиоспорт, спортивный туризм, таврели, фехтование, спортивно-прикладное собаководство и кинологический спорт, КУДО, настольный теннис

Джампинг OpenAir

С 18:00 до 20:00 в Финском парке на площадке у Советского моста будет проходить массовая тренировка на улице по джампингу. Любой желающий сможет попробовать себя в этом популярном виде физической активности.

SUP Заплыв

Заплыв на сапах состоится в 18:00 от Финского парка. Участники заплыва пройдут на сапах до Покровской башни. Определено около 15 участников. Но желающие со своими сапами могут присоединиться к процессии.

Запуск аэростата

С 19:00 до 20:00 в парке Строителей запланирован запуск аэростата. Запуск состоится при хорошей погоде и наличии разрешения на полет, которое выдается в день полета. Поднимать вверх людей на аэростате не будут. Суть мероприятия состоит в демонстрации возможностей воздухоплавательного спорта.

Ночной пробег

Завершит День физкультурника ночной пробег от Покровской башни до Финского парка. Дистанция проходит по набережной реки Великой и набережной реки Псковы, протяженность - около 4,5 км. Финиш в районе мельницы Кука и казначейства. Сопровождать участников будут три велосипедиста, один из которых медик.

Регистрация участников начнется в 22:20, старт в 23:00. Принять участие в пробеге могут взрослые и дети старше 14 лет. Дети до 14 лет могут участвовать в сопровождении родителей. Всем участникам необходимо иметь фонарик. На старте будут выданы эмблемы фестиваля. Все, кто финиширует, получат медали. Победители в этом пробеге выявляться не будут.

Как рассказал организатор пробега Сергей Кравченко, если пробег понравится, то в дальнейшем может стать традиционным.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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