Спорт

Полуфиналы юношеского первенства СЗФО проходят в Пскове

В первенстве СЗФО среди мальчиков до 15 лет стартует стадия плей-офф 13 августа. В полуфиналах СШОР-5 сыграет с «Электроном», а «Балтика» — с «ЦС-Динамо», сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола Северо-Запада.

Матчи стадии плей-офф пройдут на основном и запасном полях стадиона «Машиностроитель» в Пскове.

В полуфинал вышли команды, ставшие лидерами своих групп: «Царское Село - Динамо», «Балтика» и СШОР-5. Четвертым полуфиналистом стал «Электрон», показавший наилучший результат среди обладателей вторых мест.

Остальные команды сыграют в плей-ин за 5-8-е и 9-12-е места, а также в турнире за 13-15-е места. Все матчи транслируются в прямом эфире в сообществе ОФФ «Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».