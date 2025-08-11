Спорт

Псковский спортсмен завоевал 6 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине

Псковский спортсмен завоевал 6 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации зимнего плавания.

Фотографии: Федерация зимнего плавания

С 4 по 10 августа в городе Эль-Калафате (Аргентина) прошёл Кубок мира по зимнему плаванию (IWSA Winter Swimming World Cup 2025). Соревнования проходили в одном из самых живописных мест планеты — ледяных водах ледника Перито-Морено. Температура воды составляла всего +2°C, воздуха — около 0°C. Заплывы проходили в условиях открытой воды, без бассейна и дорожек, что требовало от спортсменов особой выносливости и умения работать в сложных погодных условиях.

В составе команды России Псковскую область представил Марк Мордовцев, который завоевал 6 медалей (5 золотых и 1 серебряную):

100 м брасс

200 м брасс

50 м вольный стиль

50 м суперфинал

Эстафета 4×50 м вольный стиль

50 м баттерфляй (серебро)

Всего российская команда завоевала 39 медалей: 25 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых.

По словам Марка Мордовцева, участие в Кубке мира позволило не только достичь высоких спортивных результатов, но и способствовало укреплению международных связей, популяризации зимнего плавания в России, а также обмену опытом и данными с международной научной группой и непосредственному участию в научном эксперименте.

«Мы выступали под флагом России, в нашей экипировке и под гимн страны. Отношение к нашей команде было тёплым и доброжелательным — нас радушно встречали, поддерживали и радовались победам. Природа Патагонии и открытость местных жителей оставили незабываемые впечатления», — отметил спортсмен.