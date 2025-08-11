Спорт

Команда Псковской области стала чемпионом России по сверхлёгкой авиации

Команда Псковской области заняла высший пьедестал на Кубке и Чемпионате России по сверхлёгкой авиации. Соревнования проходили с 4 по 14 августа в Псковском районе, в авиацентре Середка. В них приняли участие более 30 пилотов из 6 регионов России. Об этом сообщили в министерстве спорта Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство спорта Псковской области

В личном зачёте на чемпионате России и на Кубке России золото в дисциплине автожир завоевали Константин Лужецкий и Виктория Семёнова.

В дисциплине самолёт на чемпионате России бронзу завоевал Владимир Козырев. На Кубке России он занял второе место.