Спорт

Великолукский «Экспресс» дважды обыграл футболистов из Великого Новгорода

В 14 туре Юношеской футбольной лиги Северо-Запад «Экспресс» принимал на домашнем поле «Электрон» из Великого Новгорода, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фотографии: администрация города Великие Луки

В 10.00 играть начали футболисты 2010 года рождения. Под руководством И. С. Примака «Экспресс» одержал победу со счетом 2:0. В первой тайме счет открыл на 31 минуте Сергей Савунов. Во втором тайме «Электрон» пытался оказать сопротивление великолукской команде, но на 78 минуте Елисей Осадчук с пенальти увеличил счет.

Великолучане одержали победу на домашнем стадионе.

В 12.30 игроки 2009 года рождения начали свой матч. Старшие юноши поддержали младших и также одержали победу над «Электроном» со счетом 2:1. Экспрессовцы уверенно начали игру и в первом тайме уже вели 2:0. Голы забили Владислав Вилков и Валерий Федюков. Во втором тайме игроки не планировали уступать, но на 46 минуте «Электрон» сокращает отставание в счете. Больше «Экспресс» не позволил забить и также одержал победу.

Следующий домашний матч «Экспресс» проведет 24 августа с ФК «Псков».