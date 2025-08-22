Спорт

«Политический забег. ЕДГ-2025». ФОТОРЕПОРТАЖ

Впервые в электоральной истории Псковской области состоялся спортивный забег кандидатов и представителей политических партий в преддверии Единого дня голосования. Провели два забега на дистанцию 2 025 метров. На старт вышли 14 человек, два из них сошли с дистанции, так и не добравшись до финиша. Победу среди представителей политических партий одержал Денис Панов от партии «Родина», а среди кандидатов-одномандатников лучим стал представитель «Яблока» Владимир Холин.

Действия разворачивались на «Машиностроителе». Организатором спортивного мероприятия выступили Избирательная комиссия Псковской области и Общественный совет при облизбиркоме.

Подробнее о «Политическом забеге» в Пскове — в фоторепортаже Анны Тягуновой.