Первый турнир по парапауэрлифтингу состоялся в Пскове

Турнир по парапауэрлифтингу (жим штанги лежа) состоялся в Пскове 15 марта. В нем принимали участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, всего более 20 человек. Некоторые выступали впервые, некоторые уже имели опыт в парапауэрлифтинге, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Елена Демченкова

Эти соревнования стали второй частью турнира по силовым видам спорта, который был организован ветераном СВО Никитой Буравцовым при поддержке Росмолодежь. Гранты. Турниры по силовым видам спорта для лиц с ПОДА проходили в Пскове два дня. Так, днем ранее, 14 марта, состоялись поединки по армрестлингу. Мероприятие проходило на площадке школы единоборств «Олимп».

Этот турнир по парапауэрлифтингу стал первым отдельным турниром в адаптивном спорте в Пскове. Ранее соревнования по пауэрлифтингу для лиц с ПОДА и другими особенностями здоровья проходили в Пскове только в рамках различных фестивалей. А еще раньше, около десяти лет назад, в Пскове не было федерации адаптивного спорта и школы адаптивного спорта, и спортсмены с ПОДА выступали на городских и областных соревнованиях по пауэрлифтингу в общем зачете со всеми спортсменами.

Сегодня энтузиасты парапауэрлифтинга фактически начинают все заново. Но за два года у спортсменов появился зал, который предоставило министерство спорта Псковской области, появился тренер Андрей Петров, и уже есть команда Псковской области, которая представляет область в других регионах.

По словам организатора Никиты Буравцова, главной задачей турнира является популяризация парапауэрлифтинга, привлечение в этот вид спорта как можно большего числа людей, в том числе с особенностями здоровья. Причем хотелось бы привлекать и людей из районов области, но это пока задача невыполнимая, а на перспективу. Сам Никита Буравцов в этом турнире не участвовал. Сейчас он готовится к выездным соревнованиям в Тамбове.

По словам Оксаны Рудаковой, которая приехала из Великих Лук вместе с большой командой участников, в южной столице региона адаптивный спорт развивается не так быстро, как в Пскове. Но сама Оксана уже побывала на многих выездных соревнованиях по парапауэрлифтингу.

Судейство на турнире не было строгим. Часть ошибок спортсменам прощалась. Одним из важных навыков в пауэрлифтинге является выполнение упражнения строго по командам судьи. И некоторым пришлось этому навыку научиться прямо на соревнованиях.

Гостями турнира стали спортсмены-пауэрлифтеры из клуба «Энерджи» под руководством тренера Андрея Архипкина. Ребята устанавливали вес на штангу во втором потоке, где были более тяжелые веса. А также обменялись мнениями по вопросам тренировок и техники с парапауэрлифтерами.

В соревнованиях среди женщин в категории до 50 кг победила Вера Курбанова из Пскова с результатом 35 кг. В категории до 55 кг первое место заняла Мария Тимчук из Великих Лук с весом 35 кг, второе — великолучанка Юлия Иркуцкая с 21 кг. В категории до 67 кг лидировала Алена Царева из Великих Лук, показав результат 47 кг. В категории свыше 86 кг лучшей стала Оксана Рудакова из Великих Лук с 55 кг.

В абсолютной весовой категории среди женщин первое место заняла Оксана Рудакова с коэффициентом 48,23, второе — Вера Курбанова с 47,07, третье — Алена Царева с 46,68.

У мужчин в категории до 49 кг победил Сергей Иванов из Пскова с результатом 77 кг. В категории до 59 кг первое место занял Данила Пащенко из Пскова — 77 кг, второе — Максим Дедимов из Великих Лук с 60 кг. В категории до 72 кг первым стал Камиль Ижболдин из Москвы с 95 кг. В категории до 80 кг победу одержал Максим Андреев из Пскова с 83 кг.

В категории до 88 кг первым был Дмитрий Петров из Великого Новгорода — 110 кг, вторым — Кирилл Лучагин из Пскова с 81 кг, третьим — Александр Миронов из Саранска с 75 кг.

В категории до 97 кг лидером стал Роман Гомыляев из Можайска с 160 кг, второе место — Эдуард Огинский из Пскова с 95 кг, третье — Валерий Иванов из Пскова с 90 кг.

В категории свыше 107 кг первое место занял Андрей Ещенко из Пскова с результатом 130 кг, второе — Денис Махметов из Москвы с 90 кг, третье — Дамир Садыков из Великих Лук с 85 кг.

В абсолютной весовой категории среди мужчин с лучшим коэффициентом 98,61 победил Роман Гомыляев, вторым стал Сергей Иванов с коэффициентом 84,41, третьим — Андрей Ещенко с коэффициентом 73,53.