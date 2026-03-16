До начала ежегодной просветительской акции «Олимпийский диктант» остается 4 дня

До начала ежегодной просветительской акции «Олимпийский диктант» остается четыре дня.

Начало — 19 марта в 9:00 (мск)

В 2026 году акция вновь пройдет на очных площадках образовательных организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации, в том числе на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Напомним, сайт Псковской Ленты Новостей также вновь станет онлайн-площадкой для проведения Пятой ежегодной просветительской акции.

Просветительская акция «Олимпийский диктант» впервые была проведена 22 марта 2022 года по инициативе Великолукской олимпийской академии, Музея спорта и олимпийского движения Псковского края. Главной площадкой проведения диктанта стала Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.

В 2023 году на сайте Псковской Ленты Новостей была обеспечена онлайн-площадка «Олимпийского диктанта», что позволило привлечь широкую аудиторию к участию в акции.

В этом году акция приурочена к 70-летию первого участия советских спортсменов в VII Олимпийских зимних играх в Кортина д’Ампеццо (1956 год), а также символически связана с проведением XXV Олимпийских зимних игр 2026 года (Милан–Кортина).