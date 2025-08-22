Спорт

Президент Великолукской олимпийской академии награждён медалью Княгини Ольги

Президент Великолукской олимпийской академии Руслан Городничев награждён медалью Княгини Ольги, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: администрация города Великие Луки

В рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 859-летию города Великие Луки, состоялось торжественное вручение региональной награды — медали Княгини Ольги. Этой высокой награды удостоен президент Великолукской олимпийской академии, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Руслан Городничев.



Медаль Княгини Ольги — новая региональная награда, учреждённая в честь великой княгини, родившейся под Псковом и ставшей первой женщиной на Руси, принявшей христианство. Ею отмечаются жители региона за особый вклад в развитие экономики, науки, медицины, физической культуры и других общественно значимых сфер.

Награду Руслану Городничеву по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев.



«Руслан Михайлович — человек, посвятивший свою жизнь физической культуре и спорту, воспитавший не одно поколение талантливых атлетов. Его труд и преданность делу по праву заслуживают уважения и признания», - подчеркнул Андрей Беляев.