Первая работа поступила на конкурс логотипов к 30-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках

На конкурс логотипов к 30-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках поступила первая работа, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».
Изображение здесь и далее: «Воздухоплавание | Великие Луки» / Telegram-канал
«А вы уже начали разрабатывать свой вариант логотипа? Напоминаем, что принять участие может любой желающий — дизайнеры, художники, студенты и все, кто чувствует в себе творческую искру», - пишут организаторы конкурса.
Что важно учесть при создании логотипа:
Работы принимают с 10 августа по 15 января. Итоги подведут 16 января. Приз — незабываемый полет на аэростате во время юбилейной встречи, памятные подарки и диплом победителя.
Присылать работы можно на e-mail: smi@vluki.reg60.ru. В теме письма необходимо указать: «Конкурс логотипов – Великие Луки 2026».