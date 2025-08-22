Спорт

Первая работа поступила на конкурс логотипов к 30-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках

На конкурс логотипов к 30-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках поступила первая работа, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Изображение здесь и далее: «Воздухоплавание | Великие Луки» / Telegram-канал

«А вы уже начали разрабатывать свой вариант логотипа? Напоминаем, что принять участие может любой желающий — дизайнеры, художники, студенты и все, кто чувствует в себе творческую искру», - пишут организаторы конкурса.

Что важно учесть при создании логотипа:

Надпись: «30-я Международная встреча воздухоплавателей»

Название города: «Великие Луки»

Желательно — аэростаты и элементы, символизирующие город (архитектура, история)

Один участник может отправить до 3 вариантов логотипа.

Работы принимают с 10 августа по 15 января. Итоги подведут 16 января. Приз — незабываемый полет на аэростате во время юбилейной встречи, памятные подарки и диплом победителя.

Присылать работы можно на e-mail: smi@vluki.reg60.ru. В теме письма необходимо указать: «Конкурс логотипов – Великие Луки 2026».