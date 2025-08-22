Спорт

Занятие по паркуру провели для псковских детей-сирот

Занятие по паркуру провели для воспитанников Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Центр помощи детям в городе Пскове» / «ВКонтакте»

«Сегодня у наших мальчишек состоялось знакомство с Ильёй Липуновым, тренером по паркуру и батутному фристайлу, основателем экстрим парка "Ирбис". Илья рассказал о себе и о том виде спорта, которым он занимается, продемонстрировал своё мастерство», - сообщили в центре.

В центре также отметили, что ребята очень заинтересовались, а некоторые тоже показали свои умения.