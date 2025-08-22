Спорт

На финале международных спортивных игр имени Александра Невского Псковскую область представят 39 спортсменов

В финальной части Международных спортивных игр имени святого благоверного князя Александра Невского, которая пройдет с 9 по 15 сентября в Санкт-Петербурге, Псковскую область представят 39 участников, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

В епархиальной резиденции митрополит Матфей провел рабочую встречу с врио министра спорта Псковской области Галиной Овсовой и врио ректора Псковского государственного университета Сергеем Николаевым 29 августа. Во встрече также принял участие ответственный по вопросам физической культуры и спорта иерей Димитрий Головнёв.

В ходе встречи Галина Овсова поблагодарила главу митрополии за активное участие в спортивной жизни региона. Владыка, в свою очередь, поблагодарил врио министра за помощь в организации Пасхального спортивного фестиваля.

Основной темой встречи стало обсуждение предстоящих международных спортивных игр имени святого благоверного князя Александра Невского, которые проходят под эгидой Минспорта России и Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. В 2025 году финальная часть игр пройдёт в Санкт-Петербурге с 9 по 15 сентября. Псковскую область будут представлять 39 участников.

Также состоялось обсуждение предложения федерации САМБО Псковской области провести смену для юных самбистов в молодёжном лагере «Истоки» в будущем году.