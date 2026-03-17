Кубок Героев по плаванию среди ветеранов СВО проведут в Пскове в мае

Один из кубков чемпионата по плаванию среди ветеранов специальной военной операции проведут в Пскове с 8 по 9 мая. Об этом в рамках круглого стола «Комплексный подход к развитию спорта на территории Псковской области: массовость или высшие достижения?» сообщил заместитель директора высших достижений Центра спортивной подготовки сборных команд России, заслуженный мастер спорта России по плаванию Андрей Арбузов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для ветеранов СВО есть один из доступных видов спорта - это плавание, которое не требует колоссальных ресурсов. И бассейн есть практически в любом малом городе. И мы с ребятами сели, подумали, что можно сделать, как помочь и поддержать наших ребят, которые вернулись с СВО. Неважно, чиновники мы, спортсмены, это просто наш гражданский долг - отдать им дань уважения за то, что они защищали нашу страну, а мы жили в спокойствии. И мы придумали проект - это гидрореабилитация ветеранов боевых действий. Начали мы с Московской области, потом этот проект начал уже обретать федеральное значение», - сообщил Андрей Арбузов.

Далее он рассказал о проведенных этапах кубка «Защитники Отечества» и анонсировал проведение соревнований в Пскове.

«Совместно с фондом "Защитники Отечества" мы реализовали первый проект. Мы придумали кубок "Защитники Отечества" по плаванию и провели в прошлом году шесть этапов. В рамках форума "Россия – спортивная держава" мы провели финал этого кубка. За шесть этапов поучаствовало более 700 человек. За первый год, мы посчитали, что это хороший показатель. 27 регионов открыли секции плавания бесплатно, чтобы ветераны могли заниматься. То же самое и с Псковом. Псков выступил инициатором проведения одного из кубков, большое спасибо за такую поддержку. И уже с 8 по 9 мая здесь пройдет Кубок Героев, который соберет большое количество ветеранов боевых действий», - заключил Андрей Арбузов.