Спорт

Президент Федерации ГТО Псковской области стала гостем программы «Железные люди». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 сентября.

На этот раз о своем пути к спорту рассказала победитель гонок с препятствиями Bison race, призер Всероссийских народных игр ГТО и президент Федерации многоборья ГТО Псковской области Алена Воробьёва.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.