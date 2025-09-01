Спорт

На первую осеннюю вечернюю пробежку приглашают псковичей 2 августа

Команда «5 верст Псков» приглашает всех желающих на совместную беговую (ходовую) тренировку на свежем воздухе 2 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы еженедельного забега.

Фото: «5 верст Псков»

«Что делает обычный вторник необычным? Конечно, наша традиционная пробежка по вечернему Пскову в самой лучшей компании! Всё просто: встречаемся, разминаемся и бежим 5 км в самом комфортном темпе, легко и с удовольствием. А еще общаемся и любуемся видами», - обратились к псковичам спортсмены.

Тренировка пройдет сегодня, 2 сентября. Время сбора - 18:50, страт в 19:00. Место встречи - улица Профсоюзная, 16.