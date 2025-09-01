Спорт

Международный день тхэквондо празднуют 4 сентября

Ежегодно 4 сентября отмечается праздник, посвященный древнему корейскому боевому искусству, – Международный день тхэквондо, который сегодня объединяет миллионы людей увлечённых этим видом спорта.

Он был учреждён по инициативе Всемирной федерации тхэквондо в 2006 году, а датой праздника выбрано 4 сентября в связи с тем, что в этот день в 1994 году, по решению Международного олимпийского комитета (МОК), тхэквондо официально было включено в число олимпийских видов спорта. Впервые соревнования по тхэквондо проводились на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, и затем они входили в программу всех последующих летних Олимпиад.

Считается, что это боевое искусство имеет глубокие исторические корни, появилось на Корейском полуострове более двух тысяч лет назад и основано на сочетании традиционных корейских единоборств и боевых стилей соседних стран. Дословно «тхэквондо» переводится как «путь ноги и кулака», поскольку состоит из трёх иероглифов: тхэ («топтать»), квон («кулак») и до («путь», «учение дао»).

Однако как вид спорта – это довольно молодое искусство, оно начало формироваться в середине 20 века, когда отдельные школы боевых искусств в Корее были объединены под общим названием «тхэквондо». А его создателем называют генерала южнокорейской армии Чхве Хон Хи, который в 1955 году разработал основные положения и включил этот стиль боевых искусств в программу подготовки корейских военнослужащих. Тогда же была основана Корейская Ассоциация тхэквондо, которая и способствовала распространению этого нового направления в стране.

В 1971 году тхэнквондо было утверждено в качестве национального боевого искусства в Корее, а через год создан учебный центр Куккивон, объединивший все существовавшие федерации тхэквондистов в стране и ответственный за присвоение данов и выдачу официальных сертификатов выпускникам. В 1973 году была основана Всемирная федерация тхэквондо, под чьей эгидой прошёл первый Международный чемпионат по этому виду спорта в Сеуле. В нём приняли участие бойцы из 19 стран, пишет calend.ru.

Впервые на Олимпийских играх тхэквондо появилось в 1988 году опять же в Сеуле, но пока в качестве демонстрационного вида спорта, что принесло ему уже международную известность и популярность в других странах. Начиная с летней Олимпиады 2000 года и до настоящего времени соревнования по тхэквондо являются официальной частью летних Игр.

В России данный вид боевых искусств появился в 1990-х годах, поскольку до этого времени – в СССР – существовал запрет на занятия восточными видами единоборств. Лишь после распада Советского Союза тхэквондо получило известность в России и с каждым годом все более набирало популярность, появились спортивные секции, начали проводить турниры, первенства и чемпионаты.

В тхэквондо, как и в других единоборствах, действует система поясов, которая в данном случае соответствует цветам мундиров армии древней Кореи: белый, желтый, зеленый, синий, красный, черный. Одна из важных характеристик данного единоборства – особые комбинации ударов и бросков ногами и руками, и немаловажная черта – доступность занятия им для всех возрастов и полов.

Важно также отметить, что тхэквондо – это не только вид спорта и техника боя, которые развивают гибкость, координацию и силу, но и особая философия, основанная на даосизме и конфунцианстве, а значит способствующая развитию самодисциплины, умению контролировать свои эмоции и уважать соперника. Поэтому тхэквондо, как и другие восточные единоборства, – целостная практика, способствующая духовному и физическому развитию.

Сама же дата – Международный день тхэквондо – широко отмечается в мировом спортивном сообществе, поклонников этого боевого искусства. В рамках празднования уже традиционно проводятся соревнований различных уровней, показательные выступления и мастер-классы именитых спортсменов. Многие школы и секции тхэквондо организуют дни открытых дверей для всех желающих.