Спорт

Фестиваль ГТО среди госслужащих и депутатов пройдёт в Стругах Красных

Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления, приуроченный к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, пройдет в Стругах Красных 26 сентября, следует из опубликованного положения в группе «Центр спортивной подготовки Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: «Центр спортивной подготовки Псковской области» / «ВКонтакте»



Регистрация команд и комиссия по допуску участников будут проводиться с 10:00 до 11:30 по адресу: поселок Струги Красные, улица Жертв Революции, дом №7А (спортивный зал Стругокрасненской средней общеобразовательной школы).

Официальное начало спортивных состязаний запланировано на 12:00.

Ознакомиться с положением можно по ссылке.