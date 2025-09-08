Псковcкая обл.
Спорт

Мастер-класс по воркауту проведут для гостей автофестиваля ПЛН

11.09.2025 14:30|ПсковКомментариев: 0

Принять участие в мастер-классе по воркауту и научиться базовым упражнениям смогут псковичи и гости города на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25». Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Участников и гостей спортивного мероприятия по воркауту ждут призы от Псковской Ленты Новостей.

Для посетителей проведут спортивные конкурсы по подтягиванию на максимум; отжиманию на брусьях (на максимум); выходы силой на две руки (на максимум); отжимание от пола (на максимум); стальной хват (вис на время).

«Участники мероприятия смогут попробовать выполнить элементы или научиться технике базовых упражнений под руководством опытных тренеров. Самых спортивных запишем на тренировки по воркауту, общей физической подготовке, акробатике, бегу, нормам ГТО - все это ждёт вас в воркаут-центре. Наши спортсмены обладают высоким уровнем силовой подготовки, выносливости, координации, ловкости, гибкости, психологической концентрации и спортивной дисциплины. Начните развивать мощное тело прямо сейчас!» - отметили в спортивной организации.

Приглашаются мальчики и девочки в возрасте от 5 лет, мужчины и женщины. 

Напомним, на территории автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25» будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team. 

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град»«Автосалон №1»«Автомобильный Центр Псков»«Авто-АС»«Лидер Авто» и «Автосалон 1»

Категория 6+ 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
